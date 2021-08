Apple AirPods Pro: prezzo bomba su Amazon!

Dopo la giornata di ieri, caratterizzata dall’ottima offerta relativa il dispositivo Kindle Paperwhite (oggi non più disponibile), vi segnaliamo oggi quello che è un altro colpaccio proveniente dalle pagine di Amazon, per quello che può essere un altro dispositivo utilissimo da acquistare in vista delle vacanze! Stiamo parlando degli eccezionali auricolari true wireless Apple AirPods Pro che, proprio in concomitanza della giornata di oggi, sono disponibili su Amazon ad un prezzo davvero eccezionale: appena 189,90€, in virtù degli originali 279,00€ necessari per l’acquisto!

Stiamo parlando di uno sconto di oltre il 30%, per degli auricolari true wireless che, come certamente saprete, sono oggi ai vertici del mercato, capaci come sono di offrire un’esperienza acustica davvero sopraffina, sia che si tratti dell’ascolto di musica o podcast, sia per ciò che concerne le chiamate, tallone d’Achille di buona parte dei dispositivi simili in circolazione. Ciò è possibile grazie alla loro tecnologia di cancellazione attiva del rumore che, grazie all’ausilio di due differenti microfono, uno rivolto verso l’esterno e l’altro verso l’interno, è in grado di offrire una pulizia del suono eccezionale, eliminando i rumori circostanti e permettendovi chiamate dal suono limpido.

Le Apple AirPods Pro, inoltre, godono di un’efficiente “Modalità Trasparenza”, imitata in lungo e in largo dalla concorrenza, che permette all’ascoltatore di attivare la percezione dei suoi circostanti (sempre grazie ai microfoni di cui sopra) il che, come intuirete, può risultare molto utile qualora, ad esempio, le si utilizzi quando si è alla guida o mentre si passeggia per strada.

A completare il quadro ci sono poi un’equalizzazione adattiva, che ottimizza in modo automatico le varie frequenze del suono per ottimizzarne la diffusione, e dei driver con amplificatori ad alta gamma dinamica, che permettono di sviluppare un suono pulito e avvolgente, senza impattare troppo sulla batteria. generano un suono puro e cristallino, aumentando anche la durata della batteria.

Dotati di custodia di ricarica che permette un totale di 24 ore di musica, le Apple AirPods Pro si ricaricano in pochissimo tempo, e permettono l’ascolto di oltre 4 ore di musica con una singola ricarica, confermandosi una scelta davvero sensatissima nell’ormai vasto panorama degli auricolari true wireless!

Insomma, al prezzo di 189,90€ vi porterete a casa un dispositivo non solo bellissimo nel design, ma anche granitico nelle performance e nella durabilità, a dir poco perfetto per le vostre giornate d’estate (e non solo), a prescindere che siate al mare, in montagna o in giro per le città. Ovviamente, ci è impossibile dirvi una data di scadenza per la promozione e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistare subito le vostre Apple AirPods Pro, così che non perdiate questa eccezionale occasione!

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!