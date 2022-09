Se state cercando un tablet dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, vi invitiamo a dare uno sguardo all’iPad 2021 disponibile su eBay a soli 322,99€ invece di 379,99€, grazie a un semplice codice sconto. Lo store ha attive numerose promozioni in ambito tech ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo prodotto in quanto si tratta di un articolo top di gamma in ribasso di ben 57,00€, solo fino a esaurimento scorte!

L'iPad Apple 2021 è un prodotto di ottima qualità, con un ottimo display da 10.2″ e 64GB di memoria per archiviare i vostri documenti e le vostre foto.

Potente, semplice da usare e super versatile: queste sono le caratteristiche che rappresentano al meglio l’iPad 2021 realizzato da Apple. Il tablet in questione, è stato realizzato per accompagnarvi in ogni aspetto della produttività, dal lavoro allo studio, fino al disegno e ai videogiochi, ma come ci riesce? Sfruttando l’ottimo chip A13 Bionic, che rende tutto più fluido e reattivo, dalla messaggistica fino alla navigazione sul web.

Inoltre, la GPU è il 20% più veloce rispetto ai modelli precedenti, in modo tale da assicurarvi delle performance grafiche che supportino anche le app più difficili da gestire, come quelle per editing video e foto. Non meno importante, sempre grazie al chip e al Neural Engine più potente, potrete gestire in scioltezza anche le app di design più evolute, come Procreate e i suoi effetti acquerello ultrarealistici. Da non sottovalutare l’ottima batteria dell’iPad 2021 che, nonostante le ottime prestazioni, è pensata per durare tutto il giorno, anche se usate il dispositivo senza interruzioni!

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata.

N.B. Ricorda di inserire il coupon SETT22 nell'apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

