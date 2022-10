Siete alla ricerca di un tablet perfetto per lavorare o studiare al meglio? Allora non dovreste assolutamente lasciarvi scappare l’iPad da 10.2″, disponibile su Unieuro a un prezzo davvero imbattibile. Per il momento, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 299,00€ invece di 389,o0€. Una promozione particolarmente vantaggiosa, tenendo presente che stiamo parlando di un prodotto a marchio Apple!

Si tratta di un dispositivo con memoria interna 64 GB, RAM installata da 3 GB e sistema operativo iPadOS 15 per gestire ogni parte della produttività nella maniera più fluida possibile! Data lo sconto attivo su questo articolo Apple, super utile e performante, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora disponibile a questo prezzo.

L’iPad realizzato da Apple è tra i tablet con il miglior rapporto qualità/prezzo che potrete trovare sul web, soprattutto ora che è fortemente scontato. Il modello in questione,è stato realizzato per accompagnarvi in ogni aspetto della produttività, dal lavoro allo studio, fino al disegno e ai videogiochi rimanendo sempre fluido. Questo è possibile grazie all’ottimo chip A13 Bionic, che rende tutto più reattivo mentre state svolgendo le vostre attività quotidiane, dalla messaggistica fino alla navigazione sul web e alla compilazione di documenti. Tutto è facile e veloce!

La GPU, infatti, è il 20% più rapida rispetto ai modelli precedenti realizzati da Apple e questo vi permette di avere performance grafiche in grado di supportare al meglio anche le app per editare video e foto. Sempre grazie al chip e al Neural Engine più potente, avrete la possibilità gestire al meglio anche le app di design più evolute, da Procreate fino ad Adobe Illustrator. Da non sottovalutare l’ottima batteria dell’iPad che è pensata appositamente per accompagnarvi lungo tutta la giornata!

