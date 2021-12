Apple iPad Pro 2021 in sconto su Amazon! -106€ e puoi pagarlo in 5 rate!

Tra i regali più ambiti, soprattutto in periodo Natalizio, ci sono sicuramente i prodotti Apple che, aggiornati ogni anno, rappresentano il top per quanto riguarda design e prestazioni. Uno dei prodotti di punta è sicuramente l’iPad Pro che, nella sua versione 2021, potete trovare in questi giorni scontato di 106€ su Amazon!

iPad Pro è il tablet ideale per i professionisti, con tanta potenza, uno schermo fantastico e abbastanza migliorie da farlo preferire a qualsiasi altro iPad di generazione precedente. Tra i punti principali sicuramente il nuovissimo chipset Apple M1, che garantisce rispetto al precedente una potenza che può arrivare fino al 50% in più. Altro fiore all’occhiello, eredità del modello precedente, è ovviamente lo schermo XDR Liquid Retina da 12,9″, che garantisce una qualità dell’immagine senza pari, sopratutto nella visione di contenuti in HDR.

In questa versione troviamo i collegamenti thuderbolt e USB 4 per collegare monitor, dock e unità esterne ad alta velocità e la connessione Wi-Fi 6 per garantire il massimo delle prestazioni in rete. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione di questo specifico modello abbiamo a disposizione 256GB per applicazioni, foto e altro.

Come dicevamo sopra potete acquistare questo iPad Pro con uno sconto di 106€ da Amazon e, in caso siate iscritti ad Amazon Prime, potrete anche usufruire del pagamento in 5 rate gestito direttamente da Amazon.

