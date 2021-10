Apple Magic Mouse in sconto su Amazon! Mai così conveniente!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile a prezzo scontato l’ottimo Apple Magic Mouse, ovvero quella che è l’ultima versione del mouse sviluppato da Cupertino, compatibile non solo con Mac e MacBook ma anche con diversi modelli di iPad!

Il prezzo è ottimo, giacché parliamo di un prodotto che raramente viene scontato, e che parte da un prezzo di per sé molto alto rispetto alla media del suo settore di appartenenza, ovvero di 95,00€! Grazie a questa promo Amazon, tuttavia, potrete acquistare Apple Magic Mouse al prezzo di soli 75,00€, in quella che è un’occasione ottima per chi, ad esempio, era rimasto sprovvisto di questo specifico prodotto ed era alla ricerca di un’occasione a prezzo basso.

Dal design unico ed inimitabile, Apple Magic Mouse è un mouse che è stato progettato squisitamente per i dispositivi Apple, ed è proprio ai possessori di questi dispositivi che questo prodotto si rivolge giacché, sia per design, che per ottimizzazione in termini di compatibilità con i sistemi operativi Apple, il Magic Mouse non ha, ovviamente, eguali sul mercato.

In sostanza parliamo di un mouse wireless e ricaricabile, dotato di una base d’appoggio che lo distanzia minimamente dalla superficie con cui entrerà in contatto, scivolando così dolcemente e senza intoppi sia sulla scrivania, che su qualsiasi materiale vogliate utilizzarlo.

Dal punto di vista tecnologico, la sua forza è nella sua superficie Multi-Touch, giacché parliamo di un mouse provvisto di qualsiasi tasto o rotella, ma che grazie ai controlli touch, permette di compiere qualsiasi operazione in modo semplice e molto intuitivo.

Dotato di una ottimizzazione dei consumi certosina, Magic Mouse è inoltre dotato di una batteria integrata che vi permetterà di utilizzarlo per almeno un mese prima della prossima ricarica, garantendovi così un utilizzo spensierato e continuativo, senza timore di dover sostituire le pile o di restare senza mouse.

Apple Magic Mouse è, in sostanza, un must per qualsiasi possessore di un PC o un tablet Apple, ed il fatto che oggi sia scontato del 21% dovrebbe costituire, di per sé, un’ottima ragione per acquistarlo, qualora, ovviamente, siate rimasti sprovvisti di mouse, o vogliate ottimizzare l’utilizzo del vostro iPad.

