Indubbiamente, i prodotti a marchio Apple, anche quest’anno, saranno tra gli indiscussi protagonisti dei regali di Natale, con molte persone che magari, sperano di portare sotto l’albero un ambitissimo iPhone 14 o, perché no, anche uno splendido Apple Watch Ultra!

E se proprio quest’ultimo è al centro dei vostri interessi d’acquisto per questo Natale, che sia per un regalo da fare, o magari da farsi, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è oggi tornato disponibile il nuovissimo smartwatch Apple a prezzo scontato, passando dagli originali 1.009,00€ al più abbordabile prezzo di 929,00€!

Lo ammettiamo, non è il prezzo più basso di sempre ma, francamente, non ci aspettavamo di ritrovare Apple Watch Ultra a prezzo scontato in questo periodo post Black Friday, specie considerando le difficoltà nell’approvvigionamento che molti produttori, come anche Apple, stanno affrontando in questo periodo.

A sorpresa, invece, Apple Watch Ultra non solo è disponibile in diverse colorazioni, ma è addirittura scontato, senza contare che, grazie ad Amazon, potrete acquistare questo splendido dispositivo in 5 comode rate da circa 180 euro, ed a tasso zero! Vi basterà, semplicemente, selezionare l’apposita opzione d’acquisto alla destra della pagina del prodotto, e procedere poi regolarmente nell’acquisto, ben chiaro che perché questo vada a buon fine, dovrete collegare il vostro account Amazon ad una carta di credito o di debito valida.

Progettato per resistere a cadute, urti e impatti, Apple Watch Ultra è uno smartwatch rugged che non abbandona le classiche forme della gamma di orologi Apple ma, semplicemente, si presenta con una cassa un po’ più gande e spessa, anche a causa di quelli che sono i numerosi sensori presenti al suo interno.

Realizzato in titano aerospaziale, così da offrire un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione, Apple Watch Ultra è uno smartwatch pensato prettamente per gli sportivi, ed in tal senso è stato realizzato per resistere ad urti, condizioni atmosferiche estreme e persino alla pressione da immersione, potendo raggiungere fino ai 100 metri di profondità!

Come se non bastasse, Apple Watch Ultra è arricchito da una moltitudine di sensori, utili al monitoraggio dell’attività fisica, e da una batteria in grado di di garantisce fino a 36 ore di utilizzo in condizioni normali, così da andare incontro anche a chi, magari, desidera perdersi in escursioni particolarmente lunghe e articolate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo splendido smartwatch prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

