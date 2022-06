Siete degli amanti dello sport e volete rimettervi in forma per l’estate? Niente paura, ci pensa Decathlon con le sue nuove ed interessanti iniziative su moltissimi prodotti del suo catalogo. Infatti, da oggi e fino ad una data non precisata, è possibile acquistare tantissimi articoli sportivi di qualità e delle migliori marche a prezzi sbalorditivi.

Chiaramente, questa promozione mette a disposizione un numero incredibilmente grande di prodotti in offerta ma, tra le tante disponibili, vi consigliamo di mettere le mani sul tapis roulant Domyos Incline Run. Originariamente venduto a 899,99€, ora è acquistabile a “soli” 699,99€, grazie ad uno sconto del 22% che ne ha abbattuto il prezzo di vendita di ben 200,00€!

Ideato per praticare running con forte inclinazione, questo tapis roulant consente di aumentare sensibilmente le performance del proprio corpo, sviluppando la giusta potenza nei muscoli e di bruciare molte più calorie. Gli allenamenti con questo attrezzo saranno variabili, grazie alla combinazione di un sistema di inclinazione fino al 20% e velocità massima di 18km/h.

Per un’esperienza ancora più ricca, questo prodotto mette a disposizione ben 40 programmi ideati da un coach Domyos, in base a quattro obiettivi ben delineati, ossia: “Salute e benessere”, “Perdita di peso”, “Resistenza” e “Frazionato”. Motivo per cui, ciascun programma è specifico e funziona su quasi tutte le tipologie di corporature.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto assolutamente completo, venduto ora ad un prezzo imbattibile e, dunque, è assai consigliato per chi vuole rimettersi in forma. Ciò detto, il nostro consiglio è quello di dare uno sguardo approfondito alla pagina Decathlon dedicata dove troverete la selezione di prodotti dedicata a numerosi articoli sportivi.

