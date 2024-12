Arriva il nuovo concorso Findus: in palio 2000 Monopoly a tiratura limitata!

Vi piacciono i concorsi, cahback e Instant Win? C’è una grande novità che potrebbe rendere i vostri acquisti ancora più emozionanti! Fino al 31 maggio 2025, ogni volta che acquistate uno dei prodotti selezionati di Capitan Findus, potreste vincere subito un esclusivo Monopoly in edizione speciale Capitan Findus. Con 2.000 premi in palio e un valore di 28,68€ (IVA esclusa) ciascuno, l’opportunità è ghiotta: il celebre gioco da tavolo incontra l’amore per il mare e il gusto in questa edizione unica.

Come partecipare al concorso

Partecipare è facilissimo! Per cominciare, acquistate uno dei prodotti in promozione nei punti vendita fisici o sui siti e-commerce presenti in Italia. I prodotti inclusi sono quelli delle gamme Fish Bar, Croccole e Bastoncini di Capitan Findus, oltre a specifiche confezioni come Platessa Impanata da 250 grammi e Fish Stick da 224 grammi. Una volta effettuato l’acquisto, conservate lo scontrino, elemento fondamentale per partecipare all’instant win.

Dopo aver comprato il vostro prodotto preferito, accedete al sito dedicato al concorso. Qui dovrete registrarvi, inserire i dati dello scontrino e completare la procedura richiesta. In pochi istanti saprete se siete uno dei fortunati vincitori di questa esclusiva edizione del Monopoly. Non è necessario aspettare: il sistema vi comunicherà subito l’esito. Un’esperienza coinvolgente che unisce il gusto inimitabile dei prodotti Capitan Findus alla magia del gioco.

Questo concorso è l’occasione perfetta per tutti gli amanti del brand e del celebre gioco da tavolo. Ogni pasto o spuntino può trasformarsi in un momento di allegria e fortuna. Con 2.000 premi a disposizione, le possibilità di vincere sono concrete. Non perdete tempo! Scegliete i prodotti Capitan Findus in promozione, seguite i semplici passaggi e tentate la fortuna. E magari, il prossimo Monopoly sarà proprio il vostro.

Leggi il regolamento