Arrivano i Mega Sconti Mediaworld! Prezzi fuori di testa fino al 26 dicembre!

La settimana di Natale è qui e anche se abbiamo già assistito ad offerte pazzesche nell’ultimo periodo, che hanno permesso a migliaia di italiani di risparmiare cifre importanti, portali come Mediaworld sembrano avere ancora numerosi assi nella manica. Vi informiamo, infatti, che il noto e-commerce ha appena pubblicato una nuova promozione dedicata proprio a questa settimana natalizia, con la scadenza delle offerte fissata al 26 dicembre.

A differenza delle altre iniziative, in questo caso gli sconti sono disponibili solo online e il portale aggiunge anche la spedizione gratuita su tutti i prodotti, i quali coinvolgono ancora una volta ogni genere di elettrodomestici, con smart TV, lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie e farla da padrone. Non è giunto quindi ancora il momento di pensare all’anno nuovo anzi, grazie a questa iniziativa, avrete l’occasione di acquistare a prezzi stracciati una serie di prodotti che non hanno ricevuto sconti nelle ultime promozioni, come potrebbe essere ad esempio la lavatrice a carica frontale LG F4WV510S0E da 10kg, che ora passa dagli originali 1.149,00€ a soli 499,00€. Un risparmio pazzesco, superiore persino al 50%, che rende questa una delle migliori offerte di questo fine 2021.

Lo sconto non è l’unico fattore a rendere questa offerta così speciale, dato che parliamo di una lavatrice dalle caratteristiche di fascia alta, nonché di uno dei migliori modelli disponibili oggi sul mercato. Il prezzo originale superiore alla soglia dei 1.000€ dovrebbe già farvi capire che siamo di fronte ad un concentrato di tecnologia, dotato del programma “Vapore Steam“, che eliminerà quasi il 100% degli allergeni responsabili di allergie e problemi respiratori.

L’igienizzazione dei vostri capi sarà dunque impeccabile, ma la LG F4WV510S0E da 10kg non gode soltanto dei più avanzati programmi di lavaggio, ma anche di un ampio oblò in vetro temperato, resistente ed elegante. Inoltre, i componenti come gli agitatori sono in acciaio inox, il che vuol dire che sono igienici e duraturi al tempo stesso. Ovviamente è presente un pannello di controllo dotato di display touch e una manopola con finitura in metallo.

Come ribadito più volte, la LG F4WV510S0E è una lavatrice dalle grandi qualità, quindi il produttore non poteva che renderla compatibile con la tecnologia SmartThinQ che, grazie all’applicazione dedicata, vi darà la possibilità di scaricare nuovi programmi di lavaggio, migliorando ulteriormente quello che è già un prodotto eccellente. In aggiunta, potrete gestirla e comandarla da remoto, facendole eseguire il bucato anche se non vi trovate a casa.

Insomma, un elettrodomestico che, grazie all’offerta Mediaworld, può entrare nelle case di molti più italiani, visto che il prezzo viene più che dimezzato in questo periodo natalizio. Come detto, le offerte sugli elettrodomestici non finiscono qui, quindi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre proposte del portale al seguente indirizzo. Detto ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte Mediaworld ancora disponibili

