Arrivano i saldi su HP Store: sconti fino al 50% su tantissimi prodotti

Vi segnaliamo quelle che sono le nuove proposte in sconto dello store HP che, in occasione dei saldi di inizio anno, ha riservato ai suoi clienti degli sconti che possono arrivare fino al 50%, coinvolgendo prodotti quali notebook, PC desktop, cuffie e accessori. Si tratta di un’offerta davvero ottima, specie considerando quanto sia anomalo imbattersi in offerte tech in un periodo, come quello dei saldi invernali, tradizionalmente legato al mondo dell’abbigliamento.

Diversi, quindi, i prodotti in sconto, anche se tra i vari vorremmo segnalarvi la presenza delle ottime cuffie da gaming HP Omen Headset 800, il cui prezzo originale di quasi 100€ è stato tagliato di circa il 50%, permettendovi di acquistarle a soli 47,98€, cifra che si rivela essere tra le più basse della rete, persino inferiore a quanto proposto da Amazon, il che è tutto dire. I giocatori che vogliono immergersi quanto più possibile nel mondo di gioco, rimarranno entusiasti da questo modello, che offre prestazioni sonore degne di nota, nonché un comfort adatto anche per chi passa molte ore durante le sessioni videoludiche, il tutto a meno di 50 euro!

Presentate come cuffie da gaming, le HP Omen Headset 800 possono essere in realtà usate anche per altri scopi, come ascoltare musica o guardare un film, godendo sempre di una qualità sopraffina. I driver da 53 mm, infatti, sono stati realizzati in modo che il suono offra il perfetto equilibrio, rendendo l’ascolto decisamente uniforme a prescindere dal volume impostato o dal tipo di contenuto riprodotto. Ovviamente, è presente il microfono, anch’esso dotato di caratteristiche importanti, oltre ad essere completamente regolabile e retrattile.

Dopo alcuni dei principali portali quindi, anche lo store HP ha deciso di mettere in atto una promozione che mira a far risparmiare gli utenti, con proposte che non si limitano solo alle cuffie HP Omen Headset 800, bensì ad un catalogo decisamente vasto, come abbiamo riportato nelle fasi iniziali, motivo per cui vi rimandiamo alla pagina ufficiale, così che possiate verificare voi stessi quelli che più si addicono alle vostre esigenze. Infine, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

