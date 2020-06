Arrivano le offerte del Giugno Giurassico di Zavvi!

“Benvenuti al Jurassic Park…”

Anche se in realtà dovremmo dirvi “Benvenuti su Zavvi“, perché per il mese di giugno lo store cambia pelle, trasformandosi nello shop preferito di qualunque amante dei dinosauri e della saga di Jurassic Park! Niente dinosauri clonati o macchine su rotaie, lo store online ha tuttavia previsto un vasto numero di offerte, che spaziano fra bundle esclusivi, prodotti in omaggio e molti articoli da collezione, in grado di trasformare la vostra casa rendendola più giurassica.

Torna disponibile, inoltre, la gloriosa prima linea di abbigliamento Primal, che assieme alla seconda collezione appena uscita, offre un’ampia gamma di magliette, felpe o giacche su licenza ufficiale Jurassic Park. Se cercate invece il “fattore wow”per la vostra casa, non possiamo far a meno di segnalarvi la presenza del biglietto d’argento del primo weekend di apertura del famoso parco di dinosauri che, con la sua tiratura limitata, può diventare un componente importante di qualsiasi collezione. Infine, se cercate invece una soluzione “ibrida” che vi permetta di avere un po’ di gadget a prezzo scontato ed in un colpo solo, allora vi segnaliamo il bundle definitivo di Jurassic Park, che per soli 32,99€ (in virtù degli originali 74,99€) vi permetterà di portarvi a casa una tazza, un cuscino, una t-shirt e un poster, tutto rigorosamente a tema.

La promozione Giugno Giurassico di Zavvi è decisamente la promozione migliore per chi ama i dinosauri ed il popolare franchise cinematografico inaugurato da Steven Spielberg, ed attraverso le sue offerte – ne siamo certi – riuscirete a trovare il gadget che meglio si addice alla vostra collezione. Dunque, nel tentativo di aiutarvi, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte disponibili per questa promozione sebbene, come sempre, l’invito sia quello di visitare anche la pagina dedicata dell’offerta prima che le offerte si estinguano! Infine, prima di lasciarci ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Le offerte del Giugno Giurassico

Tutte le categorie

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!