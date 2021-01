Arrivano le offerte EMP dedicate ai Pokémon!

Siamo ormai nel vivo delle promozioni dei saldi invernali, di cui buona parte delle offerte sull’abbigliamento proviene sul portale di EMP, ma che stavolta, nello specifico, riguarda le occasioni dedicate al franchise dei Pokémon! Come saprete infatti su EMP è possibile acquistare moltissimi articoli realizzati su licenza ufficiale, e non fa eccezione il noto brand inspirato alla saga di videogiochi Nintendo. Questa offerta va ad arricchire la già ricca selezione di promozioni del nostro hub relativo alle migliori iniziative online relative ai saldi invernali, dove potrete trovare tante altre ottime occasioni relative al mondo dell’abbigliamento e non solo.

Dopo aver scoperto le offerte relative all’irriverente cartone Rick e Morty, è giunto il momento di vedere anche quali sono le proposte di EMP che riguardano i Pokémon, e sicuramente la prima cosa che si può notare in questa vasta selezione di prodotti, è di certo il gran numero di t-shirt sia per uomo che per donna, disponibili a prezzi super scontati come nel caso della di quella dedicata agli starter di Kanto che può esser acquistata ad appena 8,99€. Non mancano poi anche altri capi d’abbigliamento come i pigiami, vestiti e persino felpe caratterizzate da fantasie dall’aspetto giovanile e talvolta interamente dedicate ad un solo Pokémon, come nel caso di quella Pika Pika che può cambiare colore alternandosi tra nero e giallo, esattamente come l’iconico Pokémon.

Ovviamente tra le molte offerte relative ai prodotti a tema Pokémon disponibili su EMP in questi giorni è possibile trovare anche alcuni zaini che i fan non possono lasciarsi sfuggire, come il modello Pokémon Trainer, che con tutti i modelli stilizzati delle più famose pokéball rappresentate su tessuto rosso ha un aspetto accattivante, oltre che emblema di confort grazie alle numerose imbottiture. Infine è possibile trovare anche alcuni modelli di scarpe come le sneaker alte ispirate alle classiche Converse, ma con protagonista Pikachu e con una scritta Pokémon Trainer ricamata sulla parte rossa posteriore.

Avrete capito che gli articoli coinvolti in questa selezione di offerte a tema Pokémon sono molte, e per questo vi ricordiamo di consultare la pagina relativa alla promozione su EMP così che possiate trovare i prodotti perfetti in base ai vostri gusti.

La nostra selezione di prodotti

