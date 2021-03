Arrivano le prime offerte sulle uova di Pasqua su eBay!

Oltre ad avervi proposto quelle che sono le occasioni odierne degli Imperdibili di eBay, vi segnaliamo che sulla piattaforma sono disponibili numerose offerte dedicate a bibite, cibo e diverse leccornie, tra cui spiccano anche numerose uova di cioccolato con una serie di offerte super ghiotte in grado di allietare la Pasqua di grandi e piccini. Anche se manca poco più di un mese a Pasqua, che quest’anno cadrà domenica 4 aprile, noi vi consigliamo di sfruttare subito queste occasioni così da poter acquistare le uova di cioccolato senza doverle andare a ricercare per vari negozi, in quelle che sono le tradizionali (e frenetiche) corse dell’ultimo minuto.

Nella selezione proposta da eBay è possibile notare molti prodotti del brand Dolfin, famoso a livello nazionale per la sua produzione di dolciumi, caramelle e per i celebri “Polaretti”. Molte le proposte Dolfin presenti sul portale tra cui, appunto, uova di Pasqua ispirate a marchi e personaggi di grande successo soprattutto tra i più piccoli. Tra le varie, ad esempio, spicca certamente la presenza di numerose uova del duo di youtuber Me contro Te, che potrete acquistare con sconti che si aggirano attorno al 40%, e che vi permetteranno di ottenere uova a partire da 19,90€ con alcune opzioni pensate anche per il senza glutine ed altre invece più grandi, fino ad arrivare a 320 g di finissimo cioccolato al latte.

Non mancano poi le proposte più diverse, pensate anche per chi, magari, non subisce lo stesso fascino da parte del mondo di YouTube, come ad esempio uova per i bambini e per le bambine del dinosauro Ovosauro e della principessa Alysel o, perché no, l’uovo dedicato all’amatissimo marchio di automobiline Hot Wheels, con anche soluzioni particolarmente originali che al loro interno contengono non una ma bensì due sorprese, come accade per la linea di uova relative a Robot Car, dove anche all’esterno della confezione è presente un simpatico giocattolo.

Insomma, avrete capito che la selezione di prodotti inclusa in questa offerta relativa alle uova di pasqua su eBay è molto vasta, e per questo il nostro consiglio è, come sempre, quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quella perfetta in base ai vostri gusti. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

