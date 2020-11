Arrivano le promozioni dello Speciale Baby Care da MediaWorld!

Dopo una marea di segnalazioni dedicate alle offerte del Black Friday, è arrivato il momento di fare una piccola pausa, rimanendo però sempre a tema, dal momento che su Mediaworld è in corso lo speciale Baby Care, un’iniziativa che permette fino al 22 novembre di acquistare la miglior tecnologia per i più piccoli a prezzi stracciati, nonché prodotti per controllare la nostra salute, tra cui termometri, misuratori di pressione e molto altro.

Pochi i giorni per poter approfittare di questa promozione, ma d’altronde lo sappiamo, le buone occasioni tendono a durare davvero poco tempo e tra queste vogliamo segnalarvi il dispositivo anti abbandono per seggiolini auto Tata-Pad, venduto a soli 39,99€ invece di 89,90€, con uno sconto quindi che supera il 50%. Nonostante un prodotto del genere non dovrebbe essere necessario, spesso si rivela fondamentale se consideriamo il numero di episodi che, in alcuni casi, hanno portato conseguenze gravi al bambino, dopo che quest’ultimo è rimasto chiuso in auto per diverse ore e magari sotto la luce diretta del sole.

Compatibile con tutti i seggiolini, il dispositivo Tata-Pad è semplicissimo da usare e richiede davvero pochi minuti per la configurazione, dal momento che serve solo avere uno smartphone con tecnologia Bluetooth e l’app Tata installata, il resto lo fa lui. Quando il vostro bimbo è a bordo e per qualsiasi motivo vi allontanate dal veicolo rimanendo il bimbo all’interno, lo smartphone dopo pochi metri invierà una notifica sonora udibile anche se in quel momento avete attivato la modalità silenziosa. A questo punto, dovrete disattivare l’allarme altrimenti riceverete una chiamata di emergenza virtuale per confermare che è tutto sotto controllo. Come avete avuto modo di capire, si tratta di un dispositivo all’avanguardia in grado di rivelarsi fondamentale in determinate circostanze e grazie a questa promozione potrà essere vostro ad un prezzo veramente basso.

La promozione Baby Care di Mediaworld contiene numerosi altri prodotti che meritano di essere presi in considerazione, anche in un momento in cui il Black Friday di Amazon la sta facendo da padrone. Detto ciò, a questo indirizzo potrete scoprire tutte le altre offerte e prima di darvi appuntamento alle prossime news, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!