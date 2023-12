Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 5 dicembre

Se siete dei lettori abituali di Tom's, avrete certamente già scoperto la nostra nuova iniziativa natalizia: si tratta del Calendario dell'Avvento, che consiste in una nuova offerta super conveniente al giorno, per accompagnarvi verso il Natale proponendovi il meglio della tecnologia a prezzi decisamente vantaggiosi. Quest'oggi abbiamo selezionato per voi l'ottima offerta di Amazon sulla smart TV UHD LG Serie UR80 2023 con schermo da 43", che oggi potete acquistare a un prezzo davvero incredibile.

Grazie a questa promozione, infatti, la pagherete appena 349,00€ anziché 549,00€, grazie allo sconto del 36%. Si tratta di un'ottima opportunità per acquistare un prodotto che non ha nulla da invidiare alle migliori smart TV in commercio, avendo anche la possibilità di dilazionare la spesa in comode rate mensili a tasso zero scegliendo CreditLine di Cofidis come metodo di pagamento.

LG Serie UR80 2023, chi dovrebbe acquistarla?

Consigliamo l'acquisto di questo prodotto soprattutto a coloro che sono alla ricerca di un'esperienza di visione nitida e dettagliata grazie alla risoluzione Real 4K. la smart TV LG è indicata anche per i gamer, per la possibilità di usufruire della funzione Cloud Gaming con NVIDIA GeForce NOW, che permette di giocare direttamente dal televisore, senza necessità di una console o un PC. Inoltre, grazie alla presenza di numerose piattaforme di streaming come Netflix e Disney+ e agli assistenti vocali ThinQ AI e Alexa, questa Smart TV è l'ideale per coloro che desiderano un prodotto versatile e incredibilmente facile e comodo da usare.

Il modello della serie UR80 2023di LG ha una risoluzione Real 4K con circa 8 milioni di pixel. Grazie al processore α5 Gen6, è in grado di migliorare la qualità dei contenuti trasformandoli in 4K e di regolare la luminosità delle immagini, adattando poi il suono in base a ciò che si vede sullo schermo, per un effetto realistico e coinvolgente sia dal punto di vista visivo che sonoro.

In sintesi, la smart TV LG UR80 2023 in offerta a soli 349,00€ rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca una smart TV di buona qualità senza spendere troppo. Le sue dimensioni, poi, la rendono perfetta per stanze di grandezza piccola o media, come un piccolo salotto, la cucina, la stanza da letto o la camera dei ragazzi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

