Aspiorapolvere Roomba i7+ con 300€ di sconto nelle offerte del giorno di Amazon!

Mentre le promozioni del Black Friday anticipato di Amazon stanno per concludersi in modo da lasciare spazio all’evento vero e proprio, sullo store è comunque possibile sfruttare le occasioni delle offerte del giorno, ed acquistare con sconti che arrivano anche al 50% molti articoli che includono smartphone, periferiche pc, accessori tech ed anche elettrodomestici piccoli e grandi.

Fra i prodotti presenti sul portale, vogliamo segnalarvi l’offerta che riguarda il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7+, che oggi potrete acquistare con ben 300€ di sconto sul suo prezzo, ossia a 699,00€. Anche se il prezzo potrebbe sembrare alto, con questo robot aspirapolvere vi dimenticherete completamente delle pulizie di casa, poiché è in grado di occuparsi da solo della pulizia totale degli ambienti ed inoltre può trasferire automaticamente lo sporco raccolto, senza correre rischi di rilasciare allergeni, pollini e muffe grazie ai resistenti sacchetti a 4 strati. Lo sporco viene inviato al contenitore raccogli polvere lavabile, posto sulla base di ricarica, di Roomba i7+ in un sacchetto sigillato che è in grado di garantire fino a 30 svuotamenti.

La particolare tecnologia di navigazione di Roomba i7+ gli permette di rimuovere lo sporco ovunque effettuando un’accurata mappatura della casa, la tecnologia Cutting-Edge, ed è possibile indirizzarlo verso lo sporco quando serve. Una speciale testina di pulizia regola l’altezza di Roomba i7+ in modo da adattarlo alla pulizia dei tappeti o dei pavimenti duri.

La forza aspirante di Roomba i7+ gli permette di aspirare tutto, ed il sistema a 3 fasi basato sulle doppie spazzole in gomma multi-superficie ottimizzate per rimuove ogni traccia di sporco, e per essere super efficienti su qualsiasi tipologia di pavimenti. Questo robot aspirapolvere è persino compatibile con i dispositivi Google Assistant e Alexa, in modo da rendere ancora più semplice l’integrazione in una casa smart.

