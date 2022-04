Se siete alla ricerca di un ottimo robot aspirapolvere senza spendere molto, vi informiamo che su Amazon potrete acquistare il modello Lefant M210 a soli 119,99€ invece di 199,99€. Lo store propone sempre molte offerte su grandi e piccoli elettrodomestici, ma oggi abbiamo puntato su questo articolo a marchio Lefant in quanto si tratta di un prodotto molto apprezzato e scontato addirittura del 40%!

Questo robot aspirapolvere è piccolo, compatto e in grado di assicurarvi delle performance molto soddisfacenti. Dunque, un vero e proprio affare che vi invitiamo a cogliere rapidamente, fintanto che la promozione è ancora attiva e finché ci sono scorte disponibili sullo store!

Lefant M210 è un elettrodomestico di dimensioni ridotte, pensato per raggiungere e pulire anche gli angoli più nascosti, aspirando efficacemente sporcizia, polvere, macchie, peli e capelli rimasti sui vostri pavimenti. L’elettrodomestico è provvisto di ben 4 modalità di pulizia, in grado di soddisfare ogni vostra necessità: pulizia automatica, pulizia spot, pulizia dei bordi e ovviamente anche la classica pulizia manuale, che seguirà le vostre impostazioni personalizzate.

Da non sottovalutare la capienza del contenitore per la polvere, che vi permetterà di aspirare fino a 500 ml di sporcizia senza fermarvi, oltre a essere particolarmente comodo da rimuovere e reinserire, ma non è finita qui! Il robot aspirapolvere Lefant M210 utilizza una batteria al litio ferro fosfato da 1800 mAh, che può raggiungere un’autonomia di circa 100 minuti per un’area di copertura di 100 metri quadrati. Non appena il livello della batteria raggiungerà il 15%, l’elettrodomestico deciderà in autonomia di tornare alla propria base di ricarica, per riacquistare la piena potenza nel minor tempo possibile.

Nel caso di utilizzo in zone molto ampie senza poterlo controllare, non dovrete temere che possa cadere o rompersi. Grazie ai 13 sensori di cui è dotato, proteggerà se stesso e i vostri mobili da qualsiasi collisione. Infine, l’applicazione vi aiuterà a controllare il funzionamento del robot tramite l’app Wifi Link, compatibile anche con Alexa e Google Assistant. Potrete utilizzare comodamente il vostro smartphone come telecomando del Lefant M210, oppure decidere le impostazioni per farlo lavorare anche quando sarete in un’altra stanza o addirittura fuori casa. Il tutto, ve lo ricordiamo, è disponibile a soli 119,99€.

