Vi segnaliamo un’offerta davvero strepitosa presente oggi su Amazon che, come scoprirete a breve, vi offrirà l’opportunità di acquistare uno dei migliori aspirapolvere robot in circolazione, ma ad un prezzo davvero imperdibile, perché scontato addirittura del 70%!

Il modello in questione è lo splendido Rowenta RR7877 X-Plorer Serie 120, ovvero quella che è la punta di diamante dell’azienda, come ben testimoniato dal prezzo originale del prodotto di ben 1.179,00€. Un prezzo non per tutti, per un dispositivo che è realmente in grado di automatizzare le vostre pulizie domestiche, puntando su di un’efficienza incredibile e, soprattutto, su di una IA capace di gestire adeguatamente tempistiche di pulizia e spazi domestici.

Insomma, un prodotto niente male e, per questo, a nostro parere dovreste subito cogliere questa offerta propostaci da Amazon e grazie alla quale, come detto in apertura, potrete acquistare questo robot risparmiando il 70% sul prezzo originale, così da potervelo portare a casa a soli 349,99€, ovvero quello che è il prezzo tipicamente attribuibile ad un prodotto di fascia media.

Non c’è dubbio che sia un affare, visto il risparmio di ben 829,01€ applicato da Amazon, che non sarebbero pochi per nessun prodotto, figurarsi per un articolo pregevole come questo aspirapolvere robot, le cui funzionalità e la cui potenza vi permetteranno di pulire casa senza muovere un dito!

Equipaggiato con un efficiente sistema di navigazione, basato sulla rilevazione dell’ambiente tramite la combinazione della tecnologia laser e di una telecamera incorporata, Rowenta RR7877 X-Plorer Serie 120 è un robot che è in grado non solo di identificare le superfici sulle quali si trova, modificando di conseguenza la potenza della sua aspirazione, ma è anche in grado di imparare le abitudini dell’utente, offrendo così routine di pulizia personalizzate.

Progettato per rilevare con grande perizia ostacoli ed eventuali cadute, evitando così qualsiasi “inciampo” o spiacevoli urti su oggetti e mobilio, è tuttavia nelle pulizie vere e proprie che il Rowenta RR7877 X-Plorer Serie 120 offre il meglio di sé, grazie al suo sistema 4 in 1, che utilizza 4 diversi sistemi per efficientare la rimozione di polvere e sporcizia. All’attivo, infatti, ci sono due spazzole laterali, perfette per gli angoli e per le zone difficili da raggiungere, una spazzola centrale che si occupa di raccogliere per polvere e detriti, ed ovviamente un potente motore, che con i suoi 2700 Pa di forza di aspirazione, cattura qualsiasi forma di particolato, filtrando l’aria e catturando così anche le particelle più piccole.

Come se se non bastasse, questo modello è persino dotato di un pratico sistema per il lavaggio dei pavimenti che, grazie ad un panno in microfibra removibile e lavabile, vi permetterà di tenere i vostri pavimenti sempre puliti e lucidi, e non solo privi di polvere.

Intelligente, smart, silenzioso: Rowenta RR7877 X-Plorer Serie 120 è, in sintesi, un aspirapolvere robot di grandissima qualità e pregio, in grado di offrirvi un’esperienza di pulizia completa ed efficiente, con in più tutti i vantaggi propri di un moderno aspirapolvere robot di fascia alta.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito dell’ottimo sconto proposto dal portale, visitando la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

