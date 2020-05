Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5 e tanti altri titoli Ubisoft in forte sconto su Humble Bundle!

Humble Bundle ha recentemente messo in forte sconto tutta una serie di titoli Ubisoft sul proprio store, permettendoci così di acquistare a prezzi d’eccezione opere interessantissime. Tra i videogiochi in offerta possiamo infatti ad esempio trovare Assassin’s Creed Odyssey, ossia l’ultimo episodio della celebre saga, Far Cry 5 e Rainbow Six Siege. Tali titoli, insieme a molti altri, saranno in forte sconto per poco più di 5 giorni: se siete interessati a qualche opera in particolare il nostro consiglio è quindi quello di fare in fretta!

Tra i titoli Ubisoft più interessanti attualmente in offerta su Humble Bundle possiamo trovare:

Ad essere attualmente in sconto su Humble Bundle sono però veramente tanti titoli Ubisoft e, infatti, oltre a quelli precedentemente elencati possiamo trovare in offerta anche opere interessantissime come Far Cry New Dawn, Ghost Recon Wildlands, Steep, The Crew 2 e molti altri ancora. Tali offerte saranno attive fino al prossimo 14 maggio alle 19:00 in punto: avete quindi ancora qualche giorno per usufruirne. Se siete interessati potete trovare tutti i titoli Ubisoft attualmente in offerta su Humble Bundle seguendo comodamente il link qui sotto:

