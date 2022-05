Se siete alla ricerca di un notebook gaming che possa offrirvi ottime prestazioni a un prezzo conveniente, allora l’offerta Amazon di oggi è quella giusta per voi, perché vi permetterà di acquistare l’ottimo ASUS ROG Strix G15 con uno sconto di ben 400€ sul suo prezzo originale di listino!

Parliamo di un performante notebook con schermo da 15,6″ e 1 Tb di memoria di archiviazione SSD, al cui interno troviamo un processore Ryzen 7 4800H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX serie 30. Con questa promozione potrete acquistarlo a soli 1.099,00€, uno dei migliori prezzi di sempre, con uno sconto del 27% rispetto al suo tradizionale listino di 1.499,00€.

ASUS ROG Strix G15 è pensato per offrire ottime prestazioni in ogni situazione, tra gaming e lavoro, ed è progettato su un’architettura moderna compatibile con Windows 11, preinstallato nella sua versione Home. Il suo processore Ryzen 7 4800H da 8 core può raggiungere frequenze fino a 4.2oGhz, ed è in grado di gestire fino a 16 thread, così da permettere l’utilizzo di più programmi in contemporanea e sfruttare al meglio i 16Gb di RAM, importantissimi per tutti coloro che oltre al gioco si dedicano al montaggio video o allo streaming.

A garantire la migliore esperienza in game ci pensa la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, equipaggiata con una velocissima memoria dedicata di 4Gb di RAM GDDR6, con cui è possibile godersi i giochi più recenti al meglio, in particolare nel gioco competitivo. Grazie al pannello Full HD ultra responsive infatti, potrete sfidare i vostri avversari online sfruttando frequenze di aggiornamento video fino a 300Hz, e visualizzare immagini sempre perfette, fluide e veloci grazie alla tecnologia Adaptive-Sync, che sincronizza schermo e gioco anche nelle situazioni più caotiche.

Per offrire sempre le performance più elevate, anche con un uso prolungato sotto sforzo, ASUS ROG Strix G15 dispone di un sistema di raffreddamento in grado di ridurre le temperature in modo sensibile, ottenendo valori inferiori rispetto ai modelli precedenti che arrivano fino al 35% nel caso della CPU e al 21% per la GPU, consentendo agli utenti più esperti di dedicarsi all’overclock. L’ottima gestione di consumi e temperature consente anche un buon utilizzo in portabilità, che può arrivare a 12 ore di autonomia nella riproduzione di video, con la possibilità di ricaricare velocemente la batteria da 90Wh per guadagnare un’ulteriore 50% di autonomia in soli 30 minuti.

Nel complesso ASUS ROG Strix G15 rappresenta davvero un’ottima scelta per chi cerca un notebook gaming dalle buone prestazioni e che sia pensato per un utilizzo continuo nel tempo, passando dal gioco ad altre applicazioni come streaming e montaggio video in tutta semplicità. Una proposta ancora più interessante se pensiamo che oggi è disponibile a uno dei prezzi migliori di sempre!

