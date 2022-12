Le VPN sono tra i servizi che hanno riscontrato la maggiore crescita negli ultimi anni, dato che a causa della pandemia sempre più lavoratori si sono ritrovati a dover svolgere le proprie mansioni da casa, desiderando però di poter beneficiare della massima privacy. Oltre a questo, anche durante la navigazione domestica ci ritroviamo a necessitare una sicurezza sempre maggiore, per evitare di essere rintracciati o colpiti da malware.

Oramai esistono moltissime VPN in grado di garantire l’anonimato nella navigazione, insieme a molte altre funzioni; tra questi vi è Atlas VPN, che in occasione del periodo natalizio ha proposto uno sconto incredibile: potrete infatti risparmiare l’85% abbonandovi al piano biennale, ricevendo inoltre 6 mesi di servizio gratuito! Spenderete infatti appena 1,45€ al mese, per un totale di 43,37€ invece di 290,70€ in due anni!

Scegliendo invece il piano annuale godrete di un risparmio del 70%, spendendo 2,90€ al mese e pagando in totale 34,76€ invece di 116,28€. Considerando che il prezzo per l’abbonamento mensile è di 9,69€, si tratta di un’occasione davvero imperdibile! Inoltre, qualora non doveste essere soddisfatti del servizio, avrete la garanzia di rimborso per i primi 30 giorni dall’attivazione, sfruttando le ottime funzionalità di Atlas VPN per un mese prima di decidere se tenerlo o meno.

Una volta abbonati, potrete trarre beneficio della navigazione completamente anonima e privata in tutti i vostri dispositivi, sfruttando server ottimizzati per garantirvi il massimo della velocità di connessione. Potrete infatti guardare i vostri contenuti preferiti in qualsiasi piattaforma streaming anche se vi trovate in un paese straniero, godendo sempre della spettacolare risoluzione in 4K.

Inoltre, potrete navigare in rete in piena sicurezza: sarete protetti in qualsiasi momento, e grazie all’ad blocker non vedrete più pubblicità e pop-up fastidiosi. Anche le vostre email saranno completamente al sicuro, mentre i siti pericolosi verranno bloccati automaticamente, proteggendovi così dai malware o dai tentativi di phishing.

Infine, qualora ne aveste bisogno potrete usufruire del supporto degli esperti di Atlas VPN in qualsiasi momento, 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana. Il servizio ha una media di ben 4.6/5 su Google Play e 4.7/5 su App Store: si tratta quindi di un’offerta incredibile, che vi permetterà di proteggere voi e i vostri familiari giusto in tempo per il periodo natalizio. Vi rimandiamo quindi alla pagina dedicata alla promozione natalizia, invitandovi ad approfittarne il prima possibile, dato che durerà poco tempo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

