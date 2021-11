Audible: 6 mesi di abbonamento a solo 1€! Approfittane!

Amazon continua ancora a sorprendere gli utenti con il suo Early Black Friday che, ormai da una settimana, ci sta proponendo tantissimi prodotti in offerta, a prezzi davvero molto concorrenziali! Un’occasione eccezionale, a cui ora il portale ha deciso di aggiungere anche un piccolo extra, approfittando del momento per proporre a prezzo scontato uno sei suoi servizi più noti ed amati. Stiamo parlando di Audible, il servizio di Amazon dedicati a podcast e audiolibri, che oggi conta già così tanti volumi da ascoltare da essere divenuto il servizio di audiolibri più diffuso sul mercato!

Come saprete, Audible costa 9,99€ al mese, ma fino al 29 novembre potrete abbonarvi al servizio pagando soltanto 1€ al mese per i prossimi 6 mesi. Un’offerta irrinunciabile per i divoratori di libri, ma anche per gli amanti dei podcast, i quali potranno accedere a migliaia di contenuti audio e riprodurli su un’ampia gamma di dispositivi, senza limitazioni di tempo. Insomma, una delle classiche iniziative imperdibili di Amazon, che invoglia coloro i quali non hanno ancora provato questo tipo di esperienza d’ascolto a decidere finalmente di abbonarsi al servizio, o quanto meno di provarlo per un periodo più lungo rispetto a quello gratuito. A tal proposito, l’offerta sarà accessibile a chi non si è mai iscritto ad Audible, inclusi coloro i quali hanno già beneficiato in passato della prova gratuita di 30 giorni.

Una volta terminati i 6 mesi, il costo mensile tornerà ai soliti 9,99€, ma vale la pena sottolineare che potrete disattivare l’offerta in qualsiasi momento, anche se il consiglio è quello di sfruttare l’intera promozione, in quanto i contenuti di Audible vengono sempre aggiornati. Inoltre, questa offerta la si potrà sfruttare una sola volta e questo è senz’altro il momento migliore per attivarla, visto che il risparmio totale sarà di oltre 50€.

Ciò detto, qualora foste interessati a sottoscrivere questo abbonamento, vi rimandiamo alla pagina della promozione al seguente indirizzo, ricordandovi inoltre che, sempre su Amazon, potrete abbonarvi a Prime e beneficiare di innumerevoli vantaggi, primo fra tutti la possibilità di non pagare le spese di spedizioni su tantissimi prodotti. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Invece, se siete degli accumulatori di coupon, vi invitiamo a consultare la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping e, soprattutto, buon ascolto!

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!