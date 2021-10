Auricolari true wireless Sony WF-XB700 scontati del 60%! Imperdibili a questo prezzo!

Siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless degni di questo nome? Avete voglia di acquistare un top di gamma a volete risparmiare un bel po’ in vista della fine dell’anno? Allora fidatevi di noi: questa è un’occasione che non potete lasciarvi scappare!

Su Amazon, infatti, sono in sconto di ben 90€ gli splendidi auricolari true wireless Sony WF-XB700! Un prodotto al top della gamma, che dal prezzo originale di 150,00€ è oggi in offerta a soli 59,90€! Stiamo parlando di uno sconto del 60%, che rende questi splendidi e tecnologici auricolari uno dei migliori migliori affari di questa giornata!

Arrivati sul mercato lo scorso anno, gli auricolari true wireless Sony WF-XB700 hanno subito catturato l’attenzione del pubblico e della stampa, complice un form factor davvero diverso da solito, specie considerando un mercato in cui, ad essere onesti, il design dei prodotti non brilla certo per originalità.

Il particolare design, tuttavia, non è dovuto ad una mera scelta estetica. Sony, infatti, ha sviluppato per i suoi auricolari un corpo ergonomico ed una struttura chiamata “Tri-hold”, che permette una migliore stabilità degli auricolari nell’orecchio, permettendo così un uso più comodo anche in situazioni di movimento, come durante una corsa o altre attività sportive. Inoltre, la presenza in confezione di 4 diverse membrane in silicone, garantisce una calzabilità degli auricolari adatta a qualsiasi orecchio, così che anche al netto di una forma molto “stravagante”, le Sony WF-XB700 risultino comode e funzionali per tutti.

Dal punto di vista delle performance, parliamo di auricolari true wireless dal suono potente e pulito, che hanno come punta di diamante una gestione eccezionale dei bassi, grazie alla tecnologia integrata Extra Bass, capace di garantire performance acustiche di tutto rispetto!

Certificati IPX4, gli auricolari Sony WF-XB700 sono inoltre resistenti all’acqua ed al sudore, e garantiscono una riproduzione continuativa di ben 18 ore, nonché una ricarica rapida con ben 60 minuti di riproduzione con appena 10 minuti di ricarica, grazie all’ottima custodia con batterie integrate a ioni di litio.

Comodi, di design, e capaci di sprigionare un suono potente e immersivo, le Sony WF-XB700 sono inoltre dotate di pulsanti di controllo ben posizionati su ambo gli auricolari, che permettono anche di accedere istantaneamente all’assistente vocale dello smartphone, nonché di controllare persino il volume, cosa davvero rara sia sugli auricolari true wireless in generale, che sui prodotti a meno di 100€ in particolare.

Insomma, gli auricolari Sony WF-XB700 sono un prodotto davvero eccezionale che, in sconto del 60%, rappresentano un acquisto davvero obbligato per chiunque sia alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di qualità, senza superare la soglia dei 60 euro!

