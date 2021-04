Autodesk: fino al 20% di sconto su AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT Suite

Vi segnaliamo che sul portale ufficiale di Autodesk è attiva un’ottima promozione che vi permetterà di acquistare alcuni dei software dell’azienda ad un prezzo davvero eccezionale, con sconti fino al 20% qui piani di sottoscrizione da 1 o 3 anni!

Progettati per l’ambito professionale e per soddisfare le esigenze di architetti, ingegneri e professionisti dell’edilizia, i prodotti Autodesk sono un must nella progettazione e modellazione 3D e, in quanto tali, possono sfiorare cifre di tutto rispetto, pur chiaro che si tratta di programmi essenziali per certe categorie di lavoro. Ecco perché, a nostro giudizio, è impossibile non considerare questa straordinaria promozione che, solo per pochissimi giorni, vi permetteranno di acquistare a prezzo scontatissimo pacchetti come AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT!

L’offerta è disponibile per praticamente tutti i programmi e piani disponibili, fatta eccezione per gli abbonamenti mensili dei vari programmi. Su tutti gli altri piano in abbonamento, invece, lo sconto può arrivare sino al 20%, ed anzi potrete persino approfittare della possibilità, disponibile nella medesima pagina offerta, di sottoscrivere dei piani di abbonamento multiplo grazie alla proposta di alcuni pacchetti di lavoro, pensati da Autodesk e rivolti direttamente ad alcune categorie professionali, come designer, entertainer e ingegneri.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che se siete all'ulteriore ricerca di sconti, non c'è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

