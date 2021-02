Back 4 Blood: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il 22 giugno sbarcherà sul mercato Back 4 Blood, ossia uno dei titoli più attesi dell’anno per gli amanti dei giochi cooperativi e horror. Seguito spirituale degli acclamatissimi Left 4 Dead, Back 4 Blood promette infatti di immergere i giocatori nel bel mezzo di un’apocalisse zombie, da cui sfuggire utilizzando ogni mezzo necessario. Un titolo che ha già catturato l’interesse di molti giocatori e che potete trovare fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Un titolo come Back 4 Blood non poteva certamente esimersi dal ricevere diverse edizioni dedicate, contenenti una serie sempre maggiore di bonus per accontentare ogni categoria di videogiocatori.

Standard Edition

Come sempre si tratta dell’edizione consigliata per tutti coloro che vogliono immergersi nel titolo al minor prezzo possibile e senza nessuna rinuncia. Se volete solo giocare e non vi interessano i bonus delle altre edizioni, la Standard Edition di Back 4 Blood è la scelta giusta per voi.

Se volete poi qualcosina in più la Special Edition è una sorta di Day One Edition, venduta al medesimo prezzo di lancio della Standard.

Deluxe Edition

Back 4 Blood vi ispira particolarmente e avete particolare fiducia nel titolo? La Deluxe Edition è l’edizione che fa per voi, visto che include oltre al gioco base anche il pass annuale con ben 3 DLC e l’accesso anticipato di 4 giorni al titolo.

Se volete proprio il massimo è invece l’Ultimate Edition a fare per voi, contenente tutto quanto presente nella Deluxe Edition e anche il Pacchetto Skin Veterani e degli oggetti rari in gioco. Attenzione però: la Ultimate Edition, a differenza della Deluxe e delle altre edizioni fino a ora elencate, è disponibile solo in versione digitale.

