Smart TV Samsung QLED da 65", CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 38%

State pensando di acquistare una nuova smart TV e desiderate uno dei migliori modelli sul mercato, ma volete risparmiare? In tal caso sarete felici di sapere che il Samsung QLED 4K Smart TV da 65" è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 999,00€, rispetto al prezzo originale di 1599,00€, offrendovi un risparmio del 38%! Questo modello, con Processore Quantum 4K, garantisce un'esperienza visiva ottimizzata grazie all'intelligenza artificiale, una frequenza di aggiornamento di 120Hz ideale per i videogiocatori e tecnologia Quantum HDR che esalta i dettagli dell'immagine con toni più brillanti e neri più profondi.

Smart TV Samsung QLED 4K, chi dovrebbe acquistarla?

Il Samsung QLED da 65" è l'ideale per coloro che cercano non solo una smart TV dalla dimensione imponente, ma anche una qualità dell’immagine che sfiora la perfezione. Grazie alla tecnologia QLED con risoluzione 4K, è consigliato per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano esperienze visive di livello cinematografico direttamente dalla comodità del proprio salotto: la luminescenza dei colori, i dettagli definiti e i neri profondi garantiti dalla funzione Quantum HDR offrono, infatti, un'immersione totale in ogni scena.

Per gli amanti dei videogiochi, questo modello con Motion Xcelerator Turbo+ e Refresh Rate a 120Hz risponde alle esigenze dei più esigenti, promettendo immagini ultra fluide senza alcun ritardo. Inoltre, l'audio surround 3D dell'OTS Lite e la possibilità di creare un sistema sonoro integrato con Q-Symphony amplificano ulteriormente l'esperienza di gioco e visione, rendendo ogni momento di fronte al TV intenso e coinvolgente. Infine, per chi non vuole rinunciare alla connettività e alla fruizione di contenuti in maniera intuitiva, il Gaming Hub e lo Smart Hub forniranno facile accesso a giochi, film e programmi preferiti, soddisfacendo le esigenze di tutta la famiglia.

Insomma, offerto a un prezzo speciale di 999,00€, anziché 1.599,00€, il Samsung QLED 65" è una scelta eccellente per chi desidera vivere un’esperienza visiva e sonora di alto livello. Con l'aggiunta di SmartThings per gestire dispositivi smart compatibili, questo modello non è solo un televisore, ma un centro di intrattenimento completo. Vi consigliamo, dunque, l'acquisto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e per le sue caratteristiche all'avanguardia che incontrano le esigenze di tutti gli utenti, dai cinefili ai gamer più esigenti.

