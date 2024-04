Tastiera Logitech Pebble Keys 2 a META' PREZZO! (-51%)

Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon per la tastiera wireless Logitech Pebble Keys 2 K380s, la compagna ideale per semplificare il vostro flusso di lavoro su più dispositivi grazie alla sua connessione Bluetooth multi dispositivo. Con un design sottile, compatto e una selezione di tasti con funzioni personalizzabili, questa tastiera non solo faciliterà il vostro lavoro ma ottimizzerà anche lo spazio sulla vostra scrivania offrendovi una versatilità senza eguali. Grazie a uno sconto Amazon del 51% oggi potete acquistarla per soli 28,99€ anziché 58,99€.

Logitech Pebble Keys 2 K380s, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s è ideale per chi non si accontenta delle funzionalità, ma vuole anche stile e sostenibilità nel proprio spazio di lavoro. Grazie al suo design sottile e alla varietà di colori, si adatta perfettamente alla personalità di ciascuno, rendendola la scelta ideale per chi vuole esprimersi anche attraverso gli strumenti di lavoro. Inoltre, la sua composizione che include plastica riciclata post-consumo certificata ne fa un’opzione ecologica per gli utenti attenti all’ambiente.

Questa tastiera risponde in modo impeccabile alle esigenze di chi gestisce contemporaneamente più dispositivi grazie alla sua capacità di connessione Bluetooth multidispositivo e alla funzione Easy-Switch, che permette di alternarsi facilmente tra Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS e Android con un semplice clic. Anche gli utenti più esigenti saranno soddisfatti dalla comodità di digitazione offerta dai tasti arrotondati e silenziosi e dalla durabilità della batteria, che assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni.

Al prezzo di soli 28,99€, ridotto del 51% rispetto al prezzo originale di 58,99€, la tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s rappresenta una scelta eccezionale per migliorare la propria efficienza lavorativa mantenendo stile ed eco-sostenibilità. Con la sua capacità di collegarsi a più dispositivi, design portatile e comodità d'uso, questa è la tastiera perfetta per chi cerca stile e funzionalità senza compromessi.

