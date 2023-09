Nel corso di questa settimana tutti gli studenti torneranno, sicuramente con non poco dispiacere, sui banchi. A prescindere dal grado scolastico, che sia la scuola materna o l’università, ogni anno è necessario acquistare del materiale; oltre alle solite penne, astucci e diari, però, vi sono molti altri prodotti capaci di rendere migliore l’esperienza scolastica.

Nei giorni scorsi vi abbiamo ampiamente parlato di tante singole offerte dedicate al Back to School presenti in svariati store, mentre oggi ci concentreremo unicamente su Temu, il nuovo marketplace che sta spopolando soprattutto sui social per la sua vasta scelta di articoli a prezzi stracciati. Nello specifico, abbiamo setacciato per voi il catalogo dedicato alla scuola, scovando 7 offerte davvero imperdibili a meno di 10,00€.

Dalla mini stampante termica per produrre etichette alla calcolatrice LCD con ricarica solare, i prodotti che vi proponiamo vi torneranno utili durante le giornate di scuola, sia in aula che a casa. Inoltre, abbiamo cercato prodotti adatti a diverse fasce d’età, per cui a prescindere dal grado che state frequentando troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro o dei vostri figli.

Qualora non conosceste già Temu, invece, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato a tutto ciò che dovete sapere sull’emergente marketplace, anche se vi anticipiamo che si tratta di un sito affidabile e, soprattutto, con spedizioni più rapide rispetto ai competitor. Infine, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Detto ciò, buono shopping!

Back to School Temu: 7 imperdibili offerte a meno di 10€

Mini proiettore portatile

Iniziamo la lista dedicata al Back to School di Temu con un mini proiettore portatile, che vi consentirà di stupire tutti i vostri compagni (o alunni, nel caso in cui siate insegnanti) durante le presentazioni. Potrete collegarlo a qualsiasi dispositivo, tra cui smartphone e PC, proiettando immagini e video grandi fino a 60″ con una distanza massima di 2 metri. Inoltre, è dotato anche di un altoparlante HiFi Stereo integrato, per cui non avrete bisogno di collegare alcun speaker aggiuntivo nel caso in cui vogliate riprodurre dei filmati. Anche a livello di autonomia è ottimo, garantendovi fino a 30.000 ore di utilizzo (insomma, decisamente più di un anno scolastico). La ciliegina sulla torta? Le dimensioni compatte e il peso leggero consentono di infilarlo facilmente nello zaino, per cui portarlo con voi sarà semplicissimo.

Mini stampante termica

Quanto è tedioso, ogni anno, dover comprare le etichette per i libri e quaderni, scrivere su tutte il nome a mano e incollarle sul materiale? Ebbene, questo processo diventerà molto più rapido — ed esteticamente più piacevole — grazie a questa mini stampante termica, che vi consentirà, oltre alle etichette, di stampare qualsiasi immagine o testo desideriate. Per utilizzarla vi basterà scaricare l’app dedicata sullo smartphone e connetterla al bluetooth, dopodiché potrete iniziare a stampare ciò che desiderate sfruttando la tecnologia di stampa termica, per cui7 offerte davvero imperdibili a meno di 10,00€. Dalle liste di cose da fare alle note per aiutarvi a studiare, la stampante vi tornerà utile in tantissime occasioni (a tal proposito, non usatela per fare i bigliettini!).

Chiavetta USB 3.0

Avere una chiavetta USB all’interno dell’astuccio o dello zaino può sempre rivelarsi utile: quante volte vi è capitato che un compagno o un insegnante vi chiedesse di scaricare o caricare qualche file? Fortunatamente, grazie a Temu potrete spendere pochissimi euro per una chiavetta USB 3.0, ovvero ad alta velocità. Le dimensioni vanno dagli 8GB ai 128GB, con quest’ultima capienza che costa appena 5,48€, un prezzo irrisorio rispetto a quanto si trova negli altri store. Avrete persino quattro colori tra cui scegliere, mentre l’anello metallico vi consentirà di appenderla a una zip così da non perderla mai. Inoltre, è anche resistente all’acqua e agli urti, oltre a essere dotata di tecnologie di debugging e data safety per mantenere i vostri dati al sicuro da attacchi hacker o virus.

Orologio da polso digitale

Passiamo a un prodotto rivolto ai più piccoli, ovvero questi orologi da polso digitali a dir poco adorabili. Il design ricorda quello di una classica smartband ma è reso ancora più irresistibile dalla decorazione in gomma posta nel laccetto, con tantissimi colori e varianti fra cui scegliere. A differenza di una comune smartband non servirà collegarla allo smartphone, bensì, come un normale orologio digitale, mostrerà semplicemente l’ora, rappresentando l’accessorio perfetto per i bimbi che stanno ancora imparando a leggere l’ora in formato analogico, ma desiderano comunque avere un’idea del passare del tempo durante le ore scolastiche. Inoltre, essendo resistente all’acqua e semplice da lavare (basterà un po’ di sapone o sgrassatore e una passata di spugna) non temerà nemmeno i giochi all’aperto.

Bacheca creativa LED

Quando si hanno tanti impegni può risultare difficile ricordarli tutti, motivo per cui un calendario è essenziale. Vi consigliamo, però, non semplice calendario, bensì una versione luminosa, montata su un pannello trasparente che potrete scrivere e cancellare a vostro piacimento grazie alla speciale penna inclusa. Nella sinistra, infatti, avrete una base con tutti i giorni da 1 a 31, che potrete personalizzare con il nome del mese in corso; sulla destra, invece, vi è uno spazio vuoto in cui potrete scrivere gli impegni del giorno, delle liste di cose da fare o qualsiasi altra cosa vogliate. Il design di questa bacheca è a dir poco stupendo, mentre l’alimentazione tramite USB non vi farà nemmeno consumare batterie, rendendola perfetta per essere messa sulla vostra scrivania.

Tavoletta per appunti LCD

Passiamo a un altro oggetto personalizzabile, questa volta una tavoletta per gli appunti, dotata di uno schermo LCD sui cui potrete scrivere e disegnare grazie ala penna apposita. Si tratta di un gadget perfetto per dar libero sfogo alla creatività dei bambini, ma anche per prendere appunti rapidi durante le lezioni, per esempio per eseguire calcoli o fare schemi. Vi basterà poi premere il pulsante in basso per cancellare tutto, ripristinando la tavoletta al suo stato originale. Le dimensioni sono all’incirca quelle di un foglio di carta A4 e lo spessore è di soli 0.4cm, per cui riuscirete a infilarla senza problemi all’interno dello zaino.

Calcolatrice LCD con ricarica solare

L’ultimo prodotto dedicato al Back to School di Temu che vi consigliamo è una bellisima calcolatrice, la cui particolarità è di ricaricarsi grazie all’energia solare. Solitamente prodotti di questo tipo vengono venduti nei negozi di cancelleria a oltre 10,00€, per cui trovarla a poco più di 3,00€ è un affare davvero ottimo. Avrete anche tre diversi colori tra cui scegliere, tutti dotati di un grande diplay LCD su cui visualizzare i numeri e di tasti ampi. Inoltre, la forma leggermente inclinata la rende ancor più facile da leggere, mentre la presenza anche dello scompartimento delle batterie vi assicura che non si scarichi mai, nemmeno qualora vi doveste dimenticare di metterla sotto alla luce del sole. Dai primi anni delle elementari all’università, tutti hanno sempre una calcolatrice nello zaino, e questa è decisamente la scelta ideale per combinare risparmio e qualità.

