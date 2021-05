Bici elettriche: sconti fino al 45% su Banggood

Se vi sono piaciute le offerte relative alle biciclette elettriche di Geekbuying, allora saranno di vostro gradimento anche quelle di Banggood, che ha deciso di attivare una promozione simile in merito a quelle che potrebbero essere ottime soluzioni di trasporto, soprattutto in ottica estate, quando diventa ancora più divertente e comodo utilizzare questi mezzi di trasporto, oltre che ecologico per l’ambiente.

Su Banggood è possibile trovare centinaia di biciclette elettriche in sconto ed è per questo motivo uno dei migliori posti dove valutare l’acquisto di un nuovo mezzo elettrico. Le tipologie di bici presenti nel catalogo, infatti, si adattano a qualsiasi genere di utilizzo e dimensioni, includendo sia modelli entry-level che di fascia alta, permettendovi così di acquistare il modello perfetto in base al vostro budget.

Tra gli innumerevoli modelli ci sono anche soluzioni atipiche come la Rich Bit Top 619 che, a differenza di tante altre biciclette, vanta un paio di specchietti retrovisori, che aumentano la già ottima sicurezza garantita dalla struttura in lega di alluminio, dai freni a disco e dagli pneumatici studiati per adattarsi e assorbire le principali disconnessioni del terreno. Su questo specifico modello è presente poi un comodo portapacchi posteriore, in grado di reggere pesi fino a 25kg.

Per quanto riguarda le prestazioni, la Rich Bit Top 619 garantisce un’autonomia fino a 70km in modalità assistita e circa 45km nella modalità totalmente elettrica. La velocità massima si attesta a 35km/h visualizzabile, insieme a tante altre informazioni, sul bellissimo display LCD. Leggera ed ergonomica, viene proposta in questa occasione a poco più di 1.000€ con un risparmio pari al 45%, che equivale a circa 850€.

Grazie a Banggood, dunque, avrete una scelta ancora più ampia, nonché forse una delle migliori occasioni di acquisto per coloro che si apprestano a dotarsi di una bicicletta elettrica. Vi ricordiamo che, visitando la pagina ufficiale del portale, troverete tantissimi altri modelli oltre a quello sopra descritto. Per tutte le altre occasioni, invece, ci sono i nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

