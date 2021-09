Bilance da cucina | Le migliori del 2021

Se siete alla ricerca di una bilancia per la vostra cucina, siete arrivati nel posto giusto! In questa nostra selezione vi aiuteremo a trovare il modello adatto alle vostre esigenze. La scelta di una buona bilancia è fondamentale, poiché questa deve essere molto precisa in modo tale che possiate dosare con molta attenzione gli ingredienti delle vostre pietanze e ottenere i risultati sperati. Come già avvenuto in altri articoli di questo genere, abbiamo confrontato i prezzi, parametri e richiesta di mercato, selezionando le bilance tenendo in considerazione le caratteristiche tecniche.

Dunque, nel tentativo di darvi una mano nella scelta di quella che può essere la migliore bilancia da cucina per le vostre esigenze, abbiamo deciso di stilare per voi una comoda lista, con l’obiettivo di aiutarvi nel compiere la scelta più adatta alle vostre tasche. Poiché non vogliamo farvi perdere ulteriore tempo, chiudiamo questa breve introduzione e vi lasciamo alla nostra selezione sulle migliori bilance da cucina disponibili sul mercato.

Migliori bilance da cucina

Beurer KS 25

Apriamo questa nostra selezione con la bilancia Beurer KS 25. Perfetta per un uso quotidiano, questa bilancia digitale dalla portata massima di 3Kg dispone della funzione di tara, dell’indicatore di sovraccarico e di arresto automatico. Grazie al suo comodo display retroilluminato vi permetterà di leggere con immediatezza la grammatura in qualsiasi condizione di luce, avendo così una chiara lettura del peso dei vostri alimenti. Con Beurer KS 25 dosare gli ingredienti sarà semplice e pratico, grazie anche alla comoda ciotola estraibile che renderà più semplice la preparazione delle vostre ricette. Viene alimentata con 2 batterie ministilo AAA, che sono incluse nella confezione.

Imetec Dolcevita ES4

La bilancia Dolcevita ES4 di Imetec è progettata per pesare sia solidi che liquidi in tutta comodità grazie al suo pratico contenitore. Ha una portata massima di 5kg con divisione un grammi e permette di selezionare tre unità di misura. Il contenitore riporta all’interno la scala graduata fino a 1500 ml per misurare i liquidi. Con la bilancia digitale Imetec le vostre creazioni saranno deliziosamente perfette. Dotata di indicatore di carica della batteria e spegnimento automatico dopo 30 secondi di non utilizzo, per risparmiare energia.

Beurer KS 19

Con la sua semplicità e con il suo prezzo incredibilmente basso, escludere dalla selezione la Beurer KS 19 sarebbe stato un grave errore. Si tratta di una bilancia da cucina dal design trendy e colorato, disponibile in varie fantasie, la cui portata massima di 5kg vi permetterà di pesare oltre agli alimenti anche piccoli oggetti. Inoltre è in grado di garantire un funzionamento moderno grazie ai suoi innovativi sensori e presenta un indicatore di sovraccarico e una funzione di spegnimento automatico in modo tale da ridurre i consumi della batteria dopo un inutilizzo prolungato.

Kenwood AT850B

Con un’elegante struttura compatta e stabile sul piano di lavoro, la bilancia elettronica Kenwood AT850B vanta una portata fino a 8kg, con divisione in 2 grammi e un tasto per commutare l’unità di misura, con la possibilità di convertire i grammi in once. Oltre a ciò questa bilancia permette di aggiungere man mano gli ingredienti, azzerando la tara ogni volta e la funzione di spegnimento automatico. Dotata di un pratico ed elegante piano di appoggio in vetro temperato per una miglior pulizia e di un comodo tappettino gommato con invito per l’appoggio della ciotola, questa versatile bilancia trova facilmente posto anche su pianali della cucina un po’ angusti. E una volta terminato il suo utilizzo, la si può riporre comodamente in una credenza.

Laica KS5015

Tra le tante alternative del mercato in questione, vi segnaliamo l’ottima ed economica Laica KS5015. Si tratta di una bilancia multifunzione realizzata in vetro temperato nero riflettente, un materiale che si rivela fino a quattro volte più resistente rispetto al vetro comune. L’apparecchio si fa notare immediatamente per il suo design sottile: misura infatti solo 1,7 cm di spessore. Da segnalare anche i pulsanti tasti touch sensor, che rendono l’utilizzo decisamente semplice e intuitivo. Oltre a vantare una portata massima che arriva fino a 15 kg, e un ampio display reverse, questa bilancia vi permette di convertire le unità di misura dal sistema metrico decimale a quello anglosassone. Inoltre, comprende la funzione di pesatura dei liquidi in millilitri o once fluide di acqua. Grazie alla sua precisione e affidabilità Laica KS5015 rappresenta un valido aiuto nella preparazione dei vostri cibi e l’esclusivo design italiano giovane e moderno la rende anche un complemento d’arredo che impreziosisce ulteriormente la vostra cucina.

Soehnle Page Profi

Come ultimo prodotto di questa guida, vi consigliamo caldamente l’acquisto della bilancia Soehnle Page Profi. Perfetta sia per pezzi leggeri sia per pezzi molto pesanti, sulla sua grande pedana infatti possono essere posti fino a 15 kg e ciò nonostante si mantiene la precisione in grammi. L’innovativa funzione Hold blocca l’indicazione del peso per 10 secondi. In questo modo è possibile pesare facilmente anche oggetti di grandi dimensioni che coprono completamente il display. La superficie di vetro liscia, verniciata in color antracite non solo ha un aspetto elegante, ma è anche facile da pulire. Piacevole da utilizzare, questa bilancia vanta la presenza della tecnologia Sensor Touch brevettata: infatti basta un leggero tocco per attivare le funzioni della bilancia Page Profi. Inoltre è dotata della funzione tara e dello spegnimento automatico ogni volta che finirete di usarla, rendendo la pesatura diventa un gioco da ragazzi.

Come scegliere una bilancia da cucina

La bilancia è uno degli strumenti indispensabili da avere in cucina, perché permette di preparare ricette semplici o elaborate con le giuste dosi di ingredienti. Scegliere una bilancia può sembrare un’operazione semplice, tuttavia abbiamo pensato di esaminare con voi quelle che sono le caratteristiche principali che vi potranno orientare meglio nell’acquisto.

Precisione

Design

Dimensioni

Funzioni aggiuntive

Precisione

Con precisione delle misurazioni si intende il margine di errore con cui la bilancia pesa. Riguardo a ciò le bilance digitali sono decisamente più precise di quelle meccaniche, e questo dipende dal numero e dalla qualità dei sensori.

Design

Per quanto riguarda il design, tutte le caratteristiche strutturali della bilancia incidono sulla precisione della misurazione e sull’usabilità della stessa. Le più importanti sono i piedini antiscivolo, la quantità e la qualità dei sensori, la grandezza del display e la presenza di pulsanti funzionali alla scelta delle impostazioni, l’ingombro e l’intervallo di misurazione.

Dimensioni

Dimensioni maggiori vogliono dire più ingombro, ma anche una portata massima maggiore. E per una famiglia con molte persone, una bilancia ampia e capiente può essere necessaria. Maggiore ampiezza della superficie di pesatura può essere utile anche a parità di portata, perché consente di pesare alimenti più grandi e di utilizzare contenitori più grandi.

Funzioni aggiuntive

Sono di solito alcune tra il calcolo della tara, la possibilità di utilizzare diverse unità di misura, l’indicazione del livello della batteria, lo spegnimento automatico dopo qualche minuto di non funzionamento, il calcolo delle calorie della quantità pesata e la misurazione della temperatura della stanza.