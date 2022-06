Prima o poi, il momento di acquistare una bilancia arriva per tutti. Che vi pesiate di tanto in tanto o più volte al giorno, che siate a dieta oppure no, le bilance sono prodotti domestici essenziali, che ognuno di noi dovrebbe possedere. Monitorare il proprio peso è un’abitudine salutare non solo per gli sportivi, ma anche per chiunque tenga al proprio benessere. Negli ultimi anni i principali produttori di bilance pesapersone hanno realizzato modelli altamente specifici, in grado di misurare parametri molto più complessi del peso generico.

Con l’introduzione delle bilance digitali inoltre, il prezzo base di questi prodotti si è drasticamente ridimensionato. Come vedremo in seguito, con una spesa irrisoria riuscirete a procurarvi bilance ricche di numerose funzioni e optional e, se siete particolarmente esigenti, seguite una dieta puntigliosa o avete a disposizione un ampio budget, potrete anche optare per un modello smart o impedenziometrico. E tutto questo senza sottovalutare l’utilità delle vecchie bilance analogiche.

Considerata la vasta gamma di modelli in vendita, scegliere la giusta bilancia può risultare impegnativo. In giro per il web troverete numerose opzioni che variano per tecnologia, funzioni e design. E, dal momento che le bilance sono dispositivi molto personali, non è detto che il modello meglio recensito o più costoso sia quello giusto per voi.

Per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una guida alle migliori bilance in circolazione. La selezione è stata divisa per tipologie, funzioni e utilizzi, e presenta le migliori bilance per qualità-prezzo al momento disponibili in commercio.

Le migliori bilance

Medisana PSD | Miglior bilancia analogica

La bilancia analogica Medisana PSD è un perfetto esempio di come non sia necessario ricorrere alla tecnologia digitale per procurarsi un’ottima bilancia. Completamente meccanica, questa bilancia non spicca solo per il design retrò, ma anche per solidità: il vetro e l’acciaio inossidabile che compongono la struttura della PSD sono pensati per durare nel tempo. La pedana è antiscivolo e supporta fino a 150kg. Il quadrante, infine, è molto ampio, con cifre e tacche nitide che facilitano la lettura del peso. Il prezzo si avvicina a quello di molti modelli smart e digitali di media fascia, ma è abbondantemente giustificato dall’azzeramento dei costi di manutenzione, oltre che dalla qualità del prodotto.

Renpho Impedenziometrica | Miglior bilancia qualità-prezzo

Elevata precisione e accuratezza, 13 tipi di misurazioni e un prezzo imbattibile fanno della bilancia impedenziometrica Renpho il miglior prodotto che troverete nella categoria per rapporto qualità-prezzo. L’app Renpho per monitorare le vostre misurazioni è compatibile con tutti i principali sistemi operativi per smartphone, e funziona anche con l’Apple Watch. L’app permette inoltre di creare un numero illimitato di account: ciascun membro della famiglia potrà seguire i propri progressi, scaricare i grafici delle misurazioni e, volendo, condividere i risultati con gli altri. La pedana in vetro temprato dal design sobrio ed elegante è inoltre impreziosita da un display LCD grande e nitido e da un sistema di accensione/spegnimento automatico molto preciso, che vi garantirà una maggior durata della batteria.

Rowenta YD3091 | Miglior bilancia smart

Oltre a essere intelligente e ricca di funzioni, una bilancia smart dovrebbe anche risultare facile da usare. Con la bilancia Rowenta YD3091 andrete a colpo sicuro. Ha numerosi optional, tra cui l’analisi della composizione corporea, la misurazione segmentale e il riconoscimento automatico, il tutto gestito da un software fluido e intuitivo. L’app integrata prevede un programma di coaching sportivo (con ben 48 esercizi, diversi programmi di allenamento completo e la pianificazione per obiettivi) e uno nutrizionale (per integrare l’esercizio fisico con la giusta alimentazione). Potrete monitorare fino a 8 profili contemporaneamente, sincronizzandoli con le altre app per la salute di Google e Apple che già avete sul telefono.

Tanita BC-545-N | Miglior bilancia digitale sportiva

Tanita non ha bisogno di molte presentazioni: è un marchio leader nella distribuzione di dispositivi per la salute e il benessere. E la sua bilancia smart BC-545-N con rilevazione segmentale del peso è, semplicemente, uno dei migliori prodotti che troverete in circolazione, soprattutto se praticate sport a livello agonistico. Tra le dieci misurazioni della composizione corporea disponibili, troverete il BMI, la massa grassa, la massa muscolare, l’età metabolica e la massa ossea, nonché la possibilità di ottenere valori separati per braccia, gambe e tronco. La tecnologia BIA a doppia rilevazione garantisce la massima accuratezza delle pesature, sia totali che segmentali. È anche provvista di 4 memorie con riconoscimento automatico e di una modalità “ospite”, con cui potrete far usare la bilancia ad altre persone senza il rischio di perdere o alterare i vostri dati personali.

Amazon Eono | Miglior bilancia economica

La bilancia digitale in vetro Amazon Eono costituisce la migliore opzione sul mercato per chi ha assolutamente bisogno di una bilancia e desidera spendere poco. Con poco più di 20€ infatti potrete assicurarvi una bilancia con portata massima di ben 180 kg, munita di accensione e spegnimento automatici, display LED luminoso e base in vetro temperato trasparente ultrasottile. I bordi della pedana sono smussati e lisciati, così da fare di questa bilancia un prodotto tanto pratico quanto sicuro. Il prezzo stracciato e i tanti optional disponibili fanno della Amazon Eono una bilancia estremamente funzionale, oltre che vantaggiosa.

Come scegliere

Ognuno di noi dovrebbe possedere una bilancia in casa, e questo per diversi motivi. Potreste usare la bilancia quotidianamente, anche più volte al giorno, oppure solo in alcune sporadiche occasioni. Se siete degli sportivi perfezionisti, dovete monitorare i risultati della vostra dieta o volete semplicemente avere un’idea generale del vostro peso, non potete fare a meno di una bilancia. Inoltre, potreste preferire una bilancia vecchio stile, e cioè analogica, oppure digitale, dotata di numerose funzioni extra e all’avanguardia.

Quando si sceglie una bilancia, è fondamentale tenere conto delle funzioni che vi servono, ma anche della vostra fisicità. Non ha senso scegliere una bilancia dalla capacità di peso massimo di 300kg se pesate meno di 100kg. Viceversa, se dovete pesare i vostri figli, gli animali domestici o il valigione prima di andare in vacanza, una bilancia per adulti non vi sarà di grande aiuto. Ecco perché, per evitare di spendere soldi inutilmente, è bene raccogliere prima qualche informazione.

Tipo di tecnologia

La prima informazione utile da prendere in considerazione nella scelta della vostra prossima bilancia è la tecnologia di misurazione, che si divide in due grandi varianti: bilance analogiche e bilance digitali.

Le bilance analogiche, anche dette meccaniche, sono facilmente riconoscibili per il loro design vintage, il quadrante diviso in tacche e il proverbiale ago. Sono semplici ed efficaci e non necessitano di batterie o della presa di corrente. Si chiamano meccaniche proprio perché prive di qualsiasi componente elettronica. Economici ma talvolta meno precisi, questi modelli richiedono di essere tarati manualmente, di solito ricorrendo alla rotella installata alla base del piatto.

Le bilance digitali spiccano invece per la struttura solitamente leggera e poco ingombrante e l’ormai classico display elettronico. La maggior parte dei modelli sono senza fili e, per farli funzionare, non dovrete far altro che ricordarvi di cambiare le batterie di tanto in tanto. Come suggerisce il nome, il quadrante ad ago è qui sostituito da uno schermo che facilita la rilevazione esatta del peso, comprensivo di cifre decimali. Le varianti digitali smart possiedono app in dotazione che permettono di sincronizzare la bilancia allo smartphone (così da monitorare i vostri progressi a breve e lungo termine), nonché opzioni di misurazione dedicate.

Anche se meno comuni delle precedenti, può esservi utile sapere che esistono altre due varianti sul mercato, le bilance a colonna e quelle solari. Le prime sono per lo più destinate all’utilizzo professionale: vi sarà sicuramente capitato di vederne una in una farmacia o in un ambulatorio medico. Hanno un piatto molto grande, il display posizionato su un’asta verticale e sono realizzate in alluminio. Si tratta di modelli avanzati, che garantiscono una pesatura estremamente precisa e, per questo, risultano molto più costosi delle altre opzioni. Il prezzo elevato e le loro dimensioni a dir poco ingombranti le rendono obsolete per l’uso domestico. Le bilance solari invece rappresentano la scelta green della categoria. Da un punto di vista energetico, appaiono un ibrido tra le bilance analogiche e quelle digitali. Non richiedono batterie, ma per caricarle dovrete esporle alla luce del sole, tenendole in un balconcino o vicino a una finestra. Pur essendo ecologiche dunque, non sono il massimo della praticità, né della funzionalità.

Digitale o analogica?

Uno dei dubbi più frequenti quando si acquista una bilancia è: dovrebbe essere analogica o digitale? Secondo un diffuso pregiudizio, la tecnologia digitale sarebbe notevolmente migliore di quella analogica. Non solo perché, a differenza delle analogiche, le bilance digitali possiedono la taratura automatica, ma soprattutto per la precisione e la facilità con cui registrano il peso. Anziché calcolare la distanza dell’ago dalle singole tacche, con una bilancia digitale non dovrete far altro che leggere la cifra che appare sullo schermo. Tuttavia, le cose non stanno sempre in questo modo. Se optate per un modello digitale economico infatti, sappiate che fattori quali l’umidità o eccessivi sbalzi di temperatura potrebbero alterare sensibilmente la precisione del dispositivo. Un altro vantaggio delle bilance analogiche è che, per quanto richieda il vostro intervento, la taratura è semplice e veloce: qualora l’ago si spostasse dallo zero, vi basterà mettere mano alla rotella sotto la pedana e il gioco è fatto.

Ancora una volta, a decretare il successo oppure il fallimento del vostro acquisto non saranno le caratteristiche del modello che sceglierete, ma la capacità di quest’ultimo di venire incontro alle vostre precise esigenze. Se cercate una bilancia da tenere in casa per tutta la famiglia, vi pesate sporadicamente e non volete spendere troppo, la tecnologia analogica è all’altezza del compito. Potreste optare per una bilancia analogica a disco piccolo per esempio, che ha una risoluzione inferiore (di solito di chilo in chilo, senza decimali) ma costa molto poco. In alternativa, ci sono i modelli a disco grande, più costose ma precise, che aggiungono alla risoluzione della pesatura anche le variazioni di mezzo chilo. Considerate inoltre che la manutenzione di una bilancia analogica è del tutto gratuita, in quanto la molla non richiede alcun tipo di alimentazione. Tutto quel che dovrete fare è ricordarvi di ricalibrarla ogni tanto.

A parità di prezzo, il principale punto di forza delle bilance digitali è che sono leggere, facili da spostare (potete persino riporle in un mobile o nello sgabuzzino dopo l’utilizzo) e vantano un design più ricercato. Se il bagno o la stanza in cui posizionate la bilancia ha un arredamento moderno, i modelli analogici potrebbero stonare, mentre se avete una casa piccola potreste fare fatica a trovarle la giusta collocazione.

Il discorso cambia per chi segue una dieta precisa, pratica sport agonistici o, semplicemente, è alla ricerca di una bilancia polifunzionale. Alcune bilance digitali sono dotate della rilevazione impedenziometrica, fondamentale per calcolare la differenza tra massa grassa (FM) e massa magra (FFM) e, nelle varianti di fascia più alta, di software per il calcolo di parametri corporei quali il livello di idratazione, la massa cellulare e la massa ossea.

Caratteristiche rilevanti e altre funzionalità

Quando si acquista una bilancia l’accuratezza è tutto. Si misura attraverso lo scarto tra il peso rilevato e quello effettivo e, ovviamente, minore è lo scarto più la bilancia risulterà accurata. A meno che non vi procuriate una costosa bilancia a colonna, sappiate che sarà difficile ottenere una misurazione calcolata al grammo. Ciononostante, il mercato offre modelli di bilance più affidabili di altri. In generale, il costo del modello la dice lunga sulla sua accuratezza: una bilancia economica rischierà di incorrere in sfasamenti più spesso di una costosa e, come dicevamo, alcune variabili come l’umidità o gli sbalzi di temperatura potrebbero incidere sulla resa delle vostre misurazioni.

L’altra caratteristica principe di una bilancia è la sua risoluzione, e cioè la capacità del dispositivo di rilevare variazioni di peso anche minime. Se praticate sport competitivi e dovete rientrare in precise categorie di peso, una variazione di anche solo qualche grammo potrebbe fare la differenza. In linea generale, la risoluzione decimale delle bilance digitali è piuttosto affidabile. I perfezionisti tuttavia dovranno necessariamente optare per le varianti smart, pensate apposta per rilevare misurazioni dettagliate. Chi invece si accontenta di una pesatura indicativa (per esempio dell’approssimazione in chili) si troverà bene anche con i modelli entry-level analogici.

Oltre che accurata e dotata di una buona risoluzione, la bilancia deve anche essere comoda da usare. Questo ulteriore aspetto dipende di norma dalle caratteristiche del piatto, che dovrebbe essere abbastanza ampio da permettervi di assumere una posizione quanto più naturale possibile. L’ampiezza del piatto incide inoltre sulla precisione della bilancia. Un piatto grande possiede di solito un maggior numero di sensori e vi permetterà di distribuire meglio il peso sulla superficie. In ogni caso, vi suggeriamo di scegliere una bilancia con la pedana antiscivolo, caratteristica utile non solo per la vostra sicurezza, ma anche per evitare sfasature da movimento e quindi errori nella rilevazione del peso.

Infine, potreste essere interessati a una bilancia con funzione di automazione, che consiste nella capacità del dispositivo di accendersi, rilevare il peso e spegnersi in automatico. Le bilance analogiche possiedono questa funzione per necessità: non avendo alimentazione, l’ago si attiva non appena mettete i piedi sulle molle e torna a posto subito dopo che siete scesi dalla pedana. Alcune bilance digitali hanno mutuato questa caratteristica dai loro predecessori, con il display che si accende automaticamente salendo sul piatto. Le bilance digitali più semplici o datate potrebbero impiegare qualche secondo per comunicarvi l’esito della pesatura, mentre i modelli recenti hanno quasi tutti la rilevazione istantanea. Potete trovare la medesima funzione anche per lo spegnimento, con il dispositivo che si spegne da solo se avverte l’assenza di peso (anche in questo caso, a seconda dei modelli, potrà impiegare minuti oppure secondi).