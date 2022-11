Il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato, con migliaia di offerte imperdibili in qualsiasi categoria, dagli elettrodomestici all’abbigliamento ai videogiochi. Sin dalle prime ore di questo venerdì 18 novembre ci stiamo impegnando per raccontarvi le migliori promozioni in assoluto, e ora ci concentreremo su quelle disponibili a meno di 20€, perfette per chi ha un budget ridotto ma vuole comunque portarsi a casa qualcosa in questi giorni di sconti folli.

Il vastissimo catalogo di offerte per il Black Friday di Amazon può risultare infatti confusionario, e le offerte perfette per voi potrebbero essere difficili da trovare. Noi abbiamo passato in rassegna tutti gli sconti, scovando i prodotti migliori, che rappresentano delle occasioni davvero imperdibili e che difficilmente torneranno disponibili a prezzi così bassi nei prossimi mesi. Ovviamente abbiamo scelto articoli di categorie diverse, in modo da andare incontro a gusti e necessità differenti e proporvi qualcosa che possa incontrare il vostro interesse.

Prima di passare ai prodotti in offerta però, ci teniamo a suggerirvi, qualora non lo aveste già fatto, di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime. Così facendo non solo potrete godere di spedizioni rapide che vi consentiranno di ricevere i vostri pacchi in tempi brevissime, ma anche gratuite, risparmiando così ancora di più sugli articoli già in sconto. Dato che il servizio è gratis per i primi 30 giorni, il Black Friday rappresenta il momento perfetto per usufruire della prova!

Black Friday Amazon: 5 imperdibili prodotti a meno di 20€!

Echo Dot 3a generazione | -64%

Partiamo con l’Echo Dot di 3a generazione, un dispositivo utilissimo che è attualmente disponibile ad appena 17,99€ invece di 49,99€, per un ribasso impressionate del 64%! L’Echo Dot è un altoparlante intelligente, connesso ad Alexa, che potrete comandare tramite la voce per riprodurre musica, essere a conoscenza delle notizie, meteo e qualsiasi informazione vogliate avere. La vostra vita quotidiana diventerà notevolmente più semplice, oltre che più divertente: impostare un timer, aggiungere gli articoli alla lista della spesa, sapere quali film sono presenti in sala; dovrete solo chiedere.

Fire TV Stick Lite | -33%

Rimaniamo in ambito dispositivi che vi semplificheranno la vita con il Fire TV Stick Lite, in sconto a 19,99€ invece di 29,99€, con una percentuale di sconto del 33%. Grazie a questo piccolo e pratico dispositivo, dalla forma di una chiavetta USB, potrete accedere a migliaia di film, serie tv e programmi televisivi nelle piattaforme di streaming più diffuse come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, DAZN e molto altro; vi basterà infatti inserirlo in un ingresso sul retro del TV e connettervi a internet per collegare tutti i vostri account e iniziare a guardare ciò che desiderate. In aggiunta, nella confezione è incluso anche il telecomando vocale smart con Alexa integrata che potrete comandare con la voce, non solo per accedere ai contenuti, ma anche per svolgere azioni come fare domande, impostare sveglie e controllare il meteo.

OPPO EncoBuds2 | -60%

Passiamo poi alle EncoBuds2 di OPPO, degli auricolari True Wireless che al momento vengono vendute ad appena 19,99€ invece di 49,99€, con uno sconto dunque del 60% sul prezzo originale. Queste cuffie vi offriranno un audio spettacolare con bassi ritmici, potenti e definiti, e vi permetteranno di modificare gli effetti sonori in base alla musica che ascoltate, per un’esperienza personalizzata e sempre ottimale. Con una carica avrete fino a 7 ore di riproduzione continua, prolungabile fino a 28 ore sfruttando la custodia di ricarica; potrete quindi usarle per lunghe sessioni di ascolto senza preoccuparvi che si scarichino e senza provare alcun fastidio, dato che ogni auricolare pesa solo 4g e si adatta perfettamente all’orecchio.

Death Stranding Director’s Cut PS5 | -61%

Cambiamo completamente genere con la Director’s Cut di Death Stranding per PlayStation 5, venduta in occasione del Black Friday a un prezzo veramente stracciato: si trova infatti a 19,99€ invece di 50,99€, per un ribasso del 61%! In questo titolo a opera del maestro Hideo Kojima vestirete i panni di Sam Bridges, catapultandovi in un vastissimo open-world dove dovrete utilizzare armi e veicoli per affrontare innumerevoli nemici tramite un sistema di combattimento avanzato. In questa versione rimasterizzata per next-gen avrete modo di sfidare gli altri giocatori attraverso un sistema di classifica competitivo, oltre a poter esplorare nuovi luoghi come il circuito e il poligono di tiro e a svolgere missioni e minigiochi extra.

Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 | -25%

Chiudiamo la lista con la Mi Motion-Activated Night Light 2 di Xiaomi, che si trova ora in sconto 14,99€ invece di 19,99€, con una percentuale di sconto del 25%. Questa comodissima luce notturna intelligente è dotata di Bluetooth, consentendovi di connetterla al vostro smartphone o tablet per accenderla, spegnerla o cambiarne la luminosità anche a distanza. Oltre a usarlo semplicemente per l’illuminazione, il dispositivo ha un sensore di rilevamento del movimento e della luce circostante, avvisandovi così nel caso in cui percepisse uno spostamento anche al buio. Infine, la batteria durerà fino a 365 con la luminosità più bassa e 180 con quella più alta, garantendovi mesi di autonomia senza dover comprare altre pile.

