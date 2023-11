Black Friday Dreame: fino a 200€ di sconto sui migliori aspirapolvere

DreameBot L20 Ultra

Offerta valida dal 17 al 27 novembre

DreameBot L20 Ultra rappresenta il non plus ultra tra i robot aspirapolvere, combinando una tecnologia di pulizia all'avanguardia con un'offerta Black Friday imperdibile. Grazie alla sua innovativa Tecnologia MopExtend, DreameBot L20 Ultra si distingue per la capacità di estendere automaticamente il mocio, grazie al rilevatore sensibile alla posizione, per una pulizia minuziosa che raggiunge ogni angolo e bordo della stanza, garantendo risultati impeccabili da angolo a angolo. In aggiunta, DreameBot L20 Ultra è intelligente nella gestione dei tappeti: rimuove completamente i moci per proteggere tappeti a pelo alto/medio dall'umidità e si solleva fino a 10,5 mm, risultando ideale anche per tappeti a pelo basso. Questa attenzione al dettaglio si traduce in un'esperienza di pulizia personalizzata e senza preoccupazioni per ogni tipo di superficie. Il sistema di aspirazione Vormax fornisce una potenza di 7.000Pa, assicurando che ogni tipo di sporco venga rimosso efficacemente, lasciando pavimenti brillanti e un ambiente più sano.

Durante il Black Friday, il DreameBot L20 Ultra è disponibile a soli 999€, ben 200€ in meno rispetto al prezzo di listino di 1.199€, con uno sconto del 16.7%. L'offerta, che partirà il 24 novembre per terminare il 30 di questo mese, rappresenta una vera opportunità per chi cerca la massima efficienza nella pulizia domestica a un prezzo più accessibile. Inoltre, è possibile acquistare anche la versione "Complete", che comprende anche un kit di accessori aggiuntivo, a 1.099€, con uno sconto di 200€ sui 1.299€ usuali. In questo caso l'offerta è attiva dal 17 al 27 novembre.

