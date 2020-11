Black Friday HP, 15% di sconto su prodotti selezionati

Il Black Friday, quello vero, è entrato anche in casa HP! Sullo store ufficiale, infatti, potrete trovare sconti fissi del 15% su una piccola selezione di prodotti dell’azienda statunitense, tra cui notebook, desktop e soluzioni all-in-one, nonché svariati monitor adatti alla produttività. Anche in questo caso, le offerte durano pochi giorni, quindi suggeriamo di approfittarne prima che sia troppo tardi, soprattutto perché questa potrebbe rivelarsi una di quelle buone occasioni per portarsi a casa articoli adatti allo smart working.

A questo giro, il numero di prodotti non è elevatissimo, dal momento che HP ha deciso di scontare solo alcuni dei suoi migliori dispositivi. Tra questi vi segnaliamo l’HP Pavilion x360 14-dw0029nl da 14 pollici, un notebook che dispone una cerniera a 360°, la quale gli permette di ruotare il bellissimo schermo touch in qualsiasi posizione, rendendolo così utilizzabile anche nelle situazioni più scomode, dove un notebook che si limita ad integrare una cerniera tradizionale non avrebbe certamente offerto le stesse possibilità.

Sottile e leggero, l’HP Pavilion x360 14-dw0029nl è un computer nato per stupire e pensato per soddisfare le esigenze di un pubblico molto vasto, in modo particolare per chi è alla ricerca di un’ottima soluzione dedicata alla produttività. Nel fare ciò, questo modello se la cava egregiamente non solo grazie a componenti di ultima generazione, come il processore Intel Core i7-1065G7 di decima generazione abbinato all’ultima scheda grafica Intel Iris Plus, ma anche per la presenza della penna, che apre le porte a una marea di funzionalità. La produttività raggiunge nuovi livelli mai visti finora, merito anche del sofisticato touchpad che supporta gesti fino a quattro dita, rendendo il multitasking una delle migliori armi di questo modello. Altoparlanti, display, design: tutto è stato pensato per offrire una soluzione senza compromessi ad un prezzo che, a differenza di quanto si possa immaginare, non supera molto la soglia dei 1.000€ e grazie allo sconto del 15% potrete portarvi a casa questo gioellino a soli 899,99€.

Detto ciò, non ci resta altro che invitarvi a dare un’occhiata alla nostra lista in calce, dove abbiamo riportato le migliori offerte, ma non prima di ricordarvi che per poter usufruire di questi sconti potrebbe essere necessario inserire al momento del pagamento il codice BFHP2020. Per conoscere tutte le altre offerte, suggeriamo di visitare la pagina dedicata e vale sempre il consiglio di seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra lista di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!