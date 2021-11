Black Friday Smartbox: regalati una vacanza a prezzo stracciato!

Chiudiamo la nostra rassegna delle migliori opportunità giornaliere con una nuova ed imperdibile promozione di Smartbox. Infatti, se desiderate concedervi un’esperienza durante le festività natalizia oppure in uno dei prossimi weekend, con il partner oppure con la famiglia, i cofanetti di SmartBox sapranno come accontentarvi, dato che potrete acquistarli a prezzi praticamente stracciati!

Per il Black Friday 2021, il noto rivenditore di cofanetti mette a disposizione ben 2.045 articoli, che permetteranno di accedere ad un numero spaventoso di avventure, da compiere con qualsiasi persona oppure da soli. Ci sarà appunto la possibilità di condividere diverse esperienze a prezzi ragionevoli, sia sul territorio nazionale che nei Paesi dell’UE.

Tra i tanti pacchetti disponibili, vi consigliamo caldamente di guardare con attenzione quello che denominato “3 giorni di relax e gusto per 2: soggiorno di 2 notti con 2 cene e 1 accesso Spa” a 293,44€ anziché 366,80€. In alternativa, potrete trascorrere un viaggio dei sogni con il pacchetto “Tre giorni da sogno a Parigi: alla scoperta della Ville Lumière” a 239,92€ al posto di 299,90€. Per gli amanti dei motori, invece, è disponibile in sconto “Adrenalina in pista: 4 giri su Ferrari F458 Italia e Lamborghini Gallardo” a 159,92 invece di 199,90€.

Chiaramente, visto il gran numero di prodotti attualmente promozionati su Smartbox, vi suggeriamo caldamente di visitare la pagina dedicata alla promozione, al seguente indirizzo, così da poter guardare e successivamente selezionare quelli che rispettino le vostre esigenze e il vostro budget. Non vi neghiamo che l’iniziativa ha una durata piuttosto limitata, dunque vi consigliamo di affrettarvi per non perdere queste grosse opportunità!

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Qualora vi servissero ulteriori occasioni di risparmio, non dimenticate di seguirci nei prossimi giorni per le promozioni legate al Black Friday 2021. Buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!