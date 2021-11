Black Friday Volagratis: parti per le tue vacanze con sconti fino a 100€!

Da Volagratis arrivano finalmente le promozioni del Black Friday! Sul portale, infatti, potrete ora acquistare il vostro futuro viaggio ed ottenere fino a 100€ di sconto, da applicare direttamente sul carrello attraverso un coupon. Questa iniziativa, stando a quanto dichiarato dalla società, è valida per le opzioni volo, hotel o volo + hotel e può essere utilizzato fino al 30 novembre, anche per i viaggi futuri.

Allo stato attuale delle cose, i codici attualmente disponibili sono tre e, in base all’importo totale del preventivo del vostro viaggio, potrete capire quale utilizzare, arrivando a risparmiare fino a 100€ sull’ammontare totale della spesa. Di seguito troverete i codici con i relativi scaglioni di spesa.

Per poter beneficiare dei codici sconto è necessario, innanzitutto, scegliere la vostra meta preferita e la formula di soggiorno tra quelle disponibili. Successivamente, in base alla spesa totale, bisogna selezionare il codice esatto e, dopodiché, inserirlo nell’apposito campo, durante la fase d’acquisizione. Attenzione però, questa promozione può essere utilizzata una sola volta per utente.

Con Volagratis, come abbiamo specificato in qualche altro nostro articolo, è possibile prenotare voli di compagnie aeree tradizionali e low cost. Oltre a ciò, il portale consente di effettuare prenotazioni di hotel, sia sul territorio italiano che nei Paesi UE, oppure sfruttare la combinazione volo + hotel per organizzare la vostra prossima vacanza.

Insomma, non vi resta altro che visitare l'apposita pagina del portale, all'interno del quale troverete tutte le indicazioni per prenotare il vostro prossimo viaggio.

