Bloodstained, Indivisibile e molti altri titoli 505 Games in offerta fino al 90% di sconto!

505 Games ci ha regalato nel corso degli ultimi anni dei titoli veramente interessanti ed ora GamersGate ci sta proponendo numerose opere del catalogo del celebre publisher con sconti fino al 90% sul proprio store. In questa lunga carrellata di offerte possiamo trovare titoli interessantissimi come Bloodstained: Ritual of the Night, Assetto Corsa Competizione e Indivisible. Una lunga serie di videogiochi disponibili ad un prezzo interessante, ma solo per pochi altri giorni: tali offerte avranno infatti termine il prossimo 30 aprile. Se vi interessa qualcosa di particolare il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta!

Tra i numerosi titoli 505 Games attualmente in offerta su GamersGate possiamo trovare:

Ad essere attualmente in offerta con sconti fino al 90% su GamersGate sono però anche tanti altri titoli di 505 Games. Tra di essi possiamo trovare anche opere interessantissime come Abzu, Brothers: A Tale of Two Sons, How to Survive 2 e Portal Knights. Come accennato in apertura di notizia tali offerte dureranno solamente fino al prossimo 30 aprile: ancora pochi giorni, quindi, e i prezzi di questi interessantissimi titoli torneranno a salire. Nel caso in cui vogliate dare un’occhiata più approfondita ai titoli di 505 Games attualmente in offerta potete farlo comodamente dal link qui sotto:

» Clicca qui per tutti i titoli 505 Games disponibili a prezzo scontato «

