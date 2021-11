Bomba Amazon! Questo monopattino elettrico Ninebot è in sconto di oltre 200€!

Se siete alla ricerca di un ottimo monopattino elettrico ma non avete poi molta voglia di spendere chissà quanto, allora tenetevi forte, perché questa news metterà fine alla vostra ricerca! Vi segnaliamo, infatti, che nel mare di offerte che Amazon ci sta proponendo per il suo Black Friday 2o21, arriva oggi anche uno sconto imperdibile sul monopattino elettrico Segway Ninebot E25E, che potrete acquistare a meno di 300 euro!

Non si tratta di un errore, avete capito bene! Un monopattino elettrico di grandissima qualità, ben noto agli appassionati del settore, che originariamente viene venduto a ben 499,00€, e che oggi può essere vostro a soli 272,90€, con uno sconto applicato di 227 euro! Insomma: un autentico affare, specie considerando la qualità complessiva del prodotto, ed il brand alle sue spalle.

Se parliamo del Segway Ninebot E25E, parliamo infatti di un monopattino di grandissima qualità, caratterizzato da una grande attenzione alla qualità dei materiali e, soprattutto alla sicurezza, tanto da porsi molto al di sopra della media del mercato, come del resto la gran parte dei prodotti elettrici a marchio Segway.

Affidabile, ed anche discretamente potente, Segway Ninebot E25E raggiunge la velocità massima di Km/h, e dispone di ben 3 modalità di guida, adatte a più o meno ogni esigenza di mobilità, anche per lunghe percorrenze urbane. Dal peso di appena 14 Kg, è più leggero di molti prodotti al di sotto dei 300 euro, ma vanta una qualità generale decisamente più alta, anche per ciò che concerne la batteria, che può essere ricaricata al massimo in appena 4 ore.

A completare il prospetto ci sono poi le ruote, che sono forse una delle migliori caratteristiche del Segway Ninebot E25E, giacché parliamo di piccoli penumatici a doppia densità, che non solo garantiscono una presa su strada ottimale, ma anche un’eccezionale resistenza ad urti, dossi, e qualsiasi altro ostacolo possa comprometterne l’integrità. Insomma: un vero e proprio must buy che, scontato com’è a circa 270 euro, rappresenta certamente uno dei migliori affari attualmente presenti sulla piattaforma!

Segway Ninebot E25E, in sostanza, è un acquisto consigliatissimo, come consigliatissimo è anche l’abbonamento al servizio Amazon Prime che, specie considerando lo shopping del Black Friday 2021, vi garantirà spedizioni rapidissime e gratuite, oltre all’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo! Un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday 2021, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

