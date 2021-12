Bomba Mediaworld! Questo frigorifero side by side LG è in sconto di oltre 3000€!

Dopo una mattinata già piena di offerte e di idee regalo, vi informiamo che Mediaworld ha deciso di inserire, tra le sue offerte imperdibili di questo fine 2021, il frigorifero LG InstaView GSX960NSAZ, scontandolo di oltre 3.000€! Sì, avete letto bene, siamo di fronte ad un risparmio da diverse migliaia di euro che, come è facile intuire, coinvolge un elettrodomestico per la cucina di alto livello.

Lo sconto è pazzesco ma sarà valido solo per oggi 14 dicembre. Il tempo per approfittarne è quindi molto limitato e se non avete i 1.499,00€ necessari per portarvi a casa questo stupendo frigorifero, sarete felici di sapere che il portale vi da la possibilità di pagare in 20 comode rate a tasso zero, oltre al sempre apprezzato ritiro in sede qualora vogliate ritirarlo personalmente presso il negozio Mediaworld più vicino a voi. Se i 1.499,00€ vi sembrano troppi, dovete sapere che il prezzo ufficiale di questo frigorifero LG è di 4.699,00€. Come è facile intuire, parliamo di un concentrato di tecnologia e del meglio del meglio per quanto riguarda la categoria degli elettrodomestici per la cucina.

Ciò che contraddistingue LG InstaView GSX960NSAZ dai frigoriferi tradizionali è innanzitutto il formato Side by Side, conosciuto anche come frigorifero americano, che si caratterizza per l’assomiglianza ad un armadio a due ante, ciascuna con larghezza diversa. Nella pratica, questo vuol dire poter contare su uno spazio interno decisamente più grande rispetto ad un modello tradizionale a singola porta. I vantaggi di LG InstaView GSX960NSAZ non si limitano soltanto alla possibilità di inserire alimenti in abbondanza, ma anche di conservare tutto quello che si trova all’interno in modo impeccabile, consentendovi di non buttare cibi che avreste buttato con una soluzione più economica e sprovvista di accorgimenti come il filtro Pure N Fresh e la griglia salvafreschezza.

Un altro fattore che giustifica il prezzo di questo frigorifero è la presenza di un elegante pannello di vetro, che vi permetterà di vedere cosa è rimasto all’interno degli scomparti senza aprirlo. Infatti, vi basterà toccare due volte il vetro per far sì che questo si illumini, dandovi modi di controllare all’istante quante scorte di cibo sono rimaste. Oltre ad essere versatile, questa funzione ridurrà la dispersione di aria fredda e consentirà ai cibi di rimanere freschi più a lungo. Infine, LG InstaView GSX960NSAZ è compatibile con SmartThinQ, il che rende questo frigorifero anche smart. Potrete infatti monitorare e gestire le varie impostazioni e temperature direttamente dallo smartphone.

In conclusione, vi consigliamo di dare uno sguardo alle altre pagine di Mediaworld perché impazzano le offerte di Natale. Detto ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

