Bose: fino al 43% in meno su cuffie e soundbar!

Gli amanti dell’audio di alta qualità conosceranno sicuramente Bose, storico brand specializzato in apparecchiature audio di fascia alta e sempre alla continua ricerca di innovazione tecnologica. In vista dell’estate, vi informiamo che lo store ufficiale ha selezionato una serie di prodotti ricondizionati, tra cui cuffie wireless, speaker bluetooth e soundbar, riducendone ancor di più il prezzo, dandovi modo di munirsi di ottimi dispositivi per ascoltare la musica durante l’estate e all’aria aperta a prezzi vantaggiosi anticipando, se vogliamo, quelle che saranno le occasioni del prossimo Prime Day.

Una delle soluzioni capaci di garantire un audio di qualità, nonché un’ottima pressione sonora, all’aperto è lo speaker bluetooth Bose SoundLink Revolve Plus, che viene proposto a soli 229,95€ invece di 299,95€. Vi ricordiamo che si tratta di un prodotto ricondizionato ma paragonabile al nuovo, perfetto per chi desidera le prestazioni Bose ad un prezzo eccezionale.

Oltre ad un audio chiaro e dettagliato, una delle caratteristiche che contraddistingue il Bose SoundLink Revolve Plus è quella di trasmettere un suono a 360°, grazie a driver posizionati e studiati in modo che possiate godere della massima qualità a prescindere dalla posizione di ascolto, una caratteristica che lo rende perfetto non solo negli ambienti interni ma anche all’esterno, dove potrete usarlo senza particolari attenzioni, dato che è resistente e impermeabile.

Qualora invece cerchiate una soluzione in grado di migliorare notevolmente la qualità audio del vostro televisore, la soundbar Bose Smart 700 saprà soddisfare le vostre esigenze, facendovi apprezzare ogni minima sfumatura sia nella musica che nei film. In questo caso, il risparmio ammonta a circa 200,00€, il che non è poco per questa specifica soundbar, che può essere utilizzata anche tramite comandi vocali e beneficiare di tutti i vantaggi del supporto ad Alexa e Google Assistant. Insomma, un modello perfetto per coloro che vogliono vivere intensamente ogni istante della propria serie tv preferita, quanto per chi intende avere un dispositivo che sappia riprodurre i formati audio più recenti e complessi.

Nonostante si parli di prodotti ricondizionati, potrebbe rivelarsi vantaggioso visitare la pagina promozionale, dove troverete numerose altre soluzioni a marchio Bose.

