Se siete a corto di cialde, capsule o di caffè in polvere, vi informiamo che rimane poco tempo per acquistare una buona quantità di scorte di caffè del calibro di Lavazza e Nescafé a prezzi stracciati. Le occasioni si trovano su Amazon, dove ormai manca poco per salutare le ultime offerte del Cyber Monday, pertanto non lasciatevi sfuggire questi sconti dell’ultimo minuto, a maggior ragione se siete amanti del caffè.

Che abbiate quindi una macchina per caffè moderna o se siete soliti preparare il caffè tramite il metodo tradizionale, troverete in questa selezione di offerte le occasioni che sperate di vedere spesso nel vostro supermercato in città, con prezzi forse anche più vantaggiosi.

Tra gli articoli più convenienti segnaliamo la confezione da 100 capsule in alluminio Splendid, compatibili con macchine Nespresso, proposta a soli 19,99€ anziché 32,90€. Anche lo sconto sulla confezione da 100 capsule in alluminio Hag non scherza, dal momento che gode dello stesso taglio di prezzo. Entrambe sono pensate per chi vuole gustare nella comodità di casa un espresso impeccabile, con una cremosità capace di offrire un’esperienza unica di aromi e sapori.

Ovviamente questa è solo una piccolissima parte delle proposte disponibili. Se siete interessati alle soluzioni Nescafé Dolce Gusto, vi informiamo che, tramite la pagina promozione, potrete accedere a una lista di offerte ancora più ampia, riservata proprio per chi non vuole rinunciare al vero espresso italiano. Insomma, se volete concedervi un caffè gustoso in ogni momento della giornata, questa è la volta buona per acquistare cialde o capsule di qualità, compatibili con la vostra macchina caffè. E se magari state pensando di acquistarne una, ma non sapete orientarvi tra i tanti modelli in circolazione, le nostre guide all’acquisto, come quella dedicata alle migliori macchine caffè a grani automatiche, verranno in vostro aiuto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che siamo ormai agli sgoccioli di questo Black Friday 2022.

