Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 12 dicembre

Come ogni Natale, noi di Tom's ci impegniamo a cercare le offerte più vantaggiose per aiutarvi nella scelta dei doni natalizi migliori. Quest'anno, però, abbiamo deciso di introdurre una nuova tradizione nelle nostre pagine: il "Calendario dell'Avvento". Con questa iniziativa vi stiamo proponendo ogni giorno una promozione diversa e particolarmente vantaggiosa. Questa mattina abbiamo scelto per voi il fantastico kit base di illuminazione LED Corsair iCUE LT100, formato da due torri alte 423mm, perfetto per impreziosire la vostra postazione gaming.

Questo splendido set di luci personalizzabili è in offerta su Amazon ad appena 94,99€ invece di 121,49€, grazie allo sconto del 22%. Si tratta di un'ottima occasione per portare a casa un kit di illuminazione altamente personalizzabile, resistente e di ottima qualità, garantita dal marchio Corsair.

Kit di illuminazione LED Corsair iCUE LT100, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliamo questo kit a tutti gli appassionati di gaming, ma anche a chi ha una postazione dedicata all'intrattenimento, come un angolo home cinema, con effetti luminosi dinamici acquistando un prodotto paragonabile ai migliori set di illuminazione per la postazione gaming. Queste luci, infatti, offrono una vasta gamma di colori personalizzabili, per adattarsi a ogni situazione o semplicemente al vostro umore. Grazie al supporto per cuffie rimovibile, poi, è super pratico per tutti coloro che vogliono avere sempre a portata di mano i propri accessori. Inoltre, l'illuminazione smart può essere un ottimo elemento per la composizione dell'inquadratura durante streaming e video.

Il Corsair iCUE LT100 è un kit base composto da due torri alte 422 mm, ciascuna dotata di 46 LED personalizzabili. Le luci sono alloggiate in una struttura resistente che aiuta a diffonderle in modo uniforme nell'ambiente. Si controllano facilmente tramite il comodo tasto alla base o con il software Icue, con il quale potrete personalizzare gli effetti luminosi in qualsiasi momento.

In conclusione, consigliamo l'acquisto del set Corsair iCUE LT100, attualmente in offerta a 94,99€ invece di 121,49€, non solo perché vi permetterà di personalizzare l'illuminazione della vostra postazione gaming, ma anche perché, grazie all'attuale promozione di Amazon, otterrete due prodotti di ottima qualità a un prezzo davvero molto vantaggioso.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, a coglierla il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!