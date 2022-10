Se state pensando di portare a casa delle calzature comode, casual e di ottima qualità, vi consigliamo di sfruttare i fortissimi ribassi di Amazon attivi per il Prime Day su moltissimi prodotti firmati Timberland, dai più essenziali fino ai modelli più ricercati ed eleganti. Le offerte in corso sono davvero imperdibili, disponibili su articoli appartenenti a varie fasce di prezzo e in varie colorazione ma, non meno importante, sfruttano sconti che superano addirittura il 50%!

Timberland è un brand statunitense di abbigliamento prevalentemente impegnata nella realizzazione di calzature ma anche di capi d’abbigliamento quali felpe e giacconi invernali. Le scarpe Timberland sono famose per il loro uso nel trekking e nell’abbigliamento casual, super comode e ideali anche per un uso quotidiano, Data la validità dei super sconti a vostra disposizione, il nostro consiglio è di non farvi scappare gli articoli e acquistare ciò che preferite entro sta sera!

Ovviamente, nella lista di prodotti a disposizione, non poteva mancare un grande classico del brand. Tra gli sconti più convenienti, infatti, troverete le calzature nel classico modello che ha reso famosa l’azienda Timberland ovvero le Davis Square Fabric And Leather Chukka nella tipica colorazione Marrone Wheat Nubuck. Al momento e, solo fino a esaurimento scorte, potrete acquistarle in sconto del 45%!

Al contrario se state cercando un paio di scarpe più eleganti, non dovete assolutamente lasciarvi scappare il modello Woodhull Leather Oxford Basic, in ribasso del 42%. Otre ad essere davvero belle e di ottima fattura, rimangono incredibilmente comode. La pelle ha un effetto opaco super raffinato, ideale sia per un abbigliamento casual che per uno più particolare.

