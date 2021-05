Capsule Starbucks Dolce Gusto, acquista 4 confezioni 1 è in regalo!

Siete possessori di una macchina per il caffé Nescafé Dolce Gusto e desiderate acquistare cialde a prezzo scontato? Allora non cercate oltre, perché lo store ufficiale del brand ha appena dato il via ad una nuova iniziativa che coinvolge alcuni dei migliori articoli sviluppati da Starbucks, grazie alla quale otterrete una confezione di capsule in omaggio acquistandone tre!

Per poter accedere a questa iniziativa è necessario, innanzitutto, seguire pochi e semplici passi. Bisogna accedere al portale del noto rivenditore, al seguente indirizzo, scegliere il prodotto di vostro interesse ed inserire tre confezioni nel carrello. Successivamente, la quarta confezione sarà inserita nel vostro ordine gratuitamente. La spedizione avviene in sei giorni lavorativi, ed è inclusa nel costo dell’ordine qualora quest’ultimo superasse la soglia dei 30€.

Tra le poche proposte del portale, vi consigliamo di dare uno sguardo alla confezione da 12 capsule di “Caffè Latte”, disponibile a 4,49€. Si tratta di una miscela ispirata all’iconico “Caffè Latte di Starbucks”, caratterizzata da una bassa acidità e da una consistenza vellutata, che vi accompagnerà durante le vostre pause.

In alternativa, vi suggeriamo di acquistare la confezione di capsule “Espresso Roast”, acquistabile sempre alla stessa cifra del prodotto precedente, vale a dire 4,49€. Questa bevanda, invece, saprà dare la giusta energia per affrontare le dure giornate lavorative, grazie al lavoro di Starbucks nella ricerca dell’equilibrio ideale tra chicchi e tostatura, che ha portato appunto di ottenere una bevanda a base di caffè con la dolcezza del caramello.

Le bevande di Starbucks, dunque, sapranno come accompagnarvi nelle giornate lavorative, e non solo. Qualora foste degli avidi consumatori di questa bevanda, vi consigliamo di leggere attentamente le nostre guide agli acquisti! La prima vi darà un rapida quanto efficace rassegna delle migliori macchine da caffè disponibili sul mercato, mentre la seconda vi illustrerà quali sono le migliori cialde, capsule e caffè macinati.

Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere autonomamente la bevanda perfetta per il vostro palato. Infine, vi ricordiamo di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

