Se siete soliti bere l’acqua del rubinetto, allora dovreste prendere in seria considerazione l’acquisto di una caraffa filtrante. Nonostante l’acqua del rubinetto sia potabile e, nonostante quella degli italiani goda di ottimi parametri, le caraffe filtranti faranno in modo che l’acqua sia ancora più pura, consentendovi inoltre di risparmiare sull’acquisto di bottiglie di acqua minerale.

Le caraffe filtranti sono state oggetto di numerose discussioni in passato, relative alla loro effettiva efficacia, ma quelle moderne garantiscono davvero ottimi risultati, eliminando sostanze come il cloro, spesso tra i principali responsabili per la scarsa qualità dell’acqua. Strumenti utili che, tuttavia, sono efficaci solo con acqua naturale. Se volete migliorare la purezza dell’acqua frizzante, infatti, dovrete affidarvi a un gasatore d’acqua.

Se ci si limita a uno sguardo veloce, le caraffe filtranti si presentano come un normale recipiente, ma all’interno è presente un filtro depurativo, che permette all’apparecchio di intrappolare sostanze come il cloro. Il processo non è istantaneo, dal momento che il filtro, per far sì che sia efficiente, necessita di far scorrere l’acqua lentamente. I vantaggi di questo strumento sono comunque sotto gli occhi di tutti, ed ecco perché abbiamo deciso di selezionare in questo articolo le migliori caraffe filtranti, cosicché possiate acquistare un prodotto ottimo senza perdere tempo in ricerche, leggendo recensioni e opinioni. Questo, infatti, l’abbiamo fatto noi per voi, motivo per cui avrete la certezza di acquistare una valida caraffa filtrante e scoprire, in seguito, i fattori più importanti che rendono efficace questo apparecchio.

Le migliori caraffe filtranti

Brita Marella XL

Oltre a essere la caraffa filtrante più venduta in assoluto, la Brita Marella XL è anche tra quelle ad avere il contenitore d’acqua più grande con una capacità di 3,5 litri, rendendola tra le migliori per le famiglie più numerose. La popolarità di questo modello proviene inoltre dall’autorevolezza del marchio, che si occupa di filtrazione d’acqua da oltre 50 anni. Il sistema filtrante, dunque, non può che essere efficiente, come testimoniano le migliaia di recensioni positive. La Brita Marella XL utilizza filtri MAXTRA+, progettati con l’esclusiva tecnologia MicroFlow, che garantisce una filtrazione ottimale sia con acqua dolce che con durezza elevata. Questo filtro, inoltre, è efficace per bevande fredde e calde, il che significa che si rivelerà utile tutto l’anno. Il riempimento dell’acqua avviene tramite un pratico sportellino situato sul coperchio della caraffa, che si apre con la semplice pressione di un dito. Un prodotto sicuro e di qualità, conforme al D.M. 25/12, ossia la legge a tutela della salute umana.

Laica J996

Laica è un’altra azienda leader nella produzione di prodotti dedicati alla filtrazione domestica e al benessere della famiglia e, proprio come Brita, produce un sacco di caraffe filtranti. Nonostante siano tutte ottime, il nostro consiglio è quello di puntare sul modello J996, perché viene offerto con 6 filtri inclusi, con i quali potrete purificare l’acqua del rubinetto per circa 6 mesi o, se preferite, ogni 100 litri d’acqua. La Laica J996 ha tutto quello che serve per migliorare il gusto dell’acqua, anche se il grosso del lavoro lo fa il filtro Bi-Flux, prodotto direttamente dalla nota azienda italiana, che ottempera a tutte le normative di legge, affinché beviate acqua priva di sostanze non desiderate. Il contenitore di questo modello è da 2,3 litri, non tra i più grandi ma sufficiente per filtrare una buona quantità. Si tratta insomma di un’ottima soluzione, soprattutto per chi vuole evitare di acquistare nuovi filtri a breve distanza.

Aqua Optima PJ0551

Se volete evitare di acquistare i filtri necessari per la purificazione dell’acqua nel giro di pochi mesi, suggeriamo di valutare anche la Aqua Optima PJ0551, una caraffa filtrante che si farà apprezzare non solo per la presenza di 3 filtri inclusi in confezione, ma anche per un sistema di filtrazione a 5 fasi. Questo rimuoverà, o quanto meno ridurrà, le impurità come cloro, calcare, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti. Pur avendo un contenitore da 2,8 litri, il design compatto vi permetterà di metterla nella maggior parte delle porte del frigorifero, in modo da avere la possibilità di bere acqua pura e fresca durante la stagione calda. Come tutte le caraffe filtranti di qualità, non serve rimuovere il coperchio per aggiungere l’acqua, dato che sarà sufficiente aprire il pratico sportellino dedicato per riempire il contenitore. I filtri EVOLVE+ sono studiati affinché il processo di filtrazione sia rapido, oltre che ottimale, e sono efficaci fino a 100 litri di acqua. Insomma, un modo economico per rendere l’ambiente meno inquinato, riducendo l’uso di bottiglie di plastica e, al tempo stesso, bere acqua pura.

Philips Instant Water

Anche la nota azienda multinazionale olandese, Philips, produce una serie di ottime caraffe filtranti e la sua Instant Water merita senza dubbio di essere citata. Il processo di filtrazione avviene attraverso un innovativo filtro a carbone attivo a 3 strati che, oltre a ridurre efficacemente cloro, piombo e pesticidi, permette di bere l’acqua purificata nel giro di pochi secondi dopo averla versata nel contenitore da 3 litri. La Philips Instant Water dispone poi di un pulsante touch, che integra un piccolo LED che vi avvisa quando conviene sostituire il filtro, tenendo in considerazione il periodo d’uso e il volume di acqua filtrata. Ogni filtro garantisce fino a 100 litri d’acqua. La batteria incorporata, inoltre, fa sì che possiate posizionare la caraffa dove meglio credete, nonché ricaricarla tramite un semplice cavo USB-C. Se siete pronti a bere acqua pura e fare in modo che le vostre stoviglie non si accumulino di calcare, allora la Philips Instant Water è un altro modello che dovreste prendere seriamente in considerazione.

BWT 815073

Come ultima soluzione, ma non per questo meno valida delle altre, segnaliamo la BWT 815073, una caraffa filtrante da 2,7 litri dotata di filtro con tecnologia al magnesio, tra i migliori per far sì che i valori pH siano neutri. BWT è un’azienda austriaca specializzata nella creazione di filtri per sistemi di trattamento dell’acqua, pertanto sa bene che il buon gusto dell’acqua non è soggettivo, e che chiunque dovrebbe avere la possibilità di bere acqua sprovvista di cloro, piombo e pesticidi. Nella parte superiore della caraffa vi è un piccolo indicatore, che vi avvisa quando è il momento di sostituire il filtro, in modo da avere la certezza che l’attrezzo rimanga sempre efficace. Vi segnaliamo, infine, che questo modello è disponibile in 3 colorazioni diverse, un fattore non primario, ma che potrebbe spingere alcuni ad acquistare la soluzione BWT qualora un colore si adatti bene al resto dell’ambiente.

Come scegliere una caraffa filtrante

Nella prima parte dell’articolo abbiamo capito che le caraffe filtranti sono strumenti dalla grande utilità e che ogni famiglia dovrebbe avere, in quanto bere acqua pura non fa altro che rendere più salutare la nostra alimentazione. Anche le stoviglie beneficeranno di un trattamento migliore, dal momento che riempirle e cucinare con acqua purificata fa sì che non si accumuli troppo calcare e, di conseguenza, prolungano la vita degli elettrodomestici. Nonostante le moderne caraffe filtranti siano tutte valide, vale sempre la pena affidarsi ad aziende che si occupano di trattamento dell’acqua da anni, in modo da avere una certezza in più sull’effettiva efficacia dello strumento. A tal riguardo, i brand più noti e leader del settore sono Laica e Brita ma, come sempre, il marchio non è tutto, ed ecco perché di seguito approfondiremo i vari fattori che possono influenzare la qualità di una caraffa, consentendovi così di acquistare il modello più adatto alle vostre esigenze.

Sistema di filtrazione

Le caraffe filtranti eliminano le sostanze che peggiorano il gusto, come il cloro, attraverso un sistema di filtrazione, quindi è chiaro che la qualità del filtro copre un ruolo importantissimo nel trattare l’acqua in modo ottimale e dovrebbe essere il primo fattore da valutare al momento dell’acquisto. Come scopriremo a breve, infatti, esistono caraffe filtranti più efficienti di altre, ma il motivo non dipende tanto dalla tipologia di filtro implementata dal produttore, quanto piuttosto dalla qualità dell’acqua che arriva a casa vostra.

I filtri di una caraffa filtrante possono essere di due tipi: a carbone attivi e con resine a scambio ionico. I primi assorbono la maggior parte delle sostanze inquinanti, ma non riescono a essere efficaci sulle sostanze inorganiche presenti nell’acqua. Tuttavia, hanno il vantaggio di rilasciare una piccola percentuale di argento, utile per evitare una crescita eccesiva dei batteri all’interno del filtro. I secondi, invece, prendono le sostanze inquinanti presenti nell’acqua e le rendono innocue. I filtri con resine a scambio ionico si dividono poi in altre due tipologie: a scambio cationico e a scambio anionico, che scambiano rispettivamente ioni positivi e negativi. Per acquistare dunque quello più adatto a voi, occorre conoscere le sostanze presenti nell’acqua del vostro rubinetto. Se non avete modo di accedere a queste informazioni, potete optare per un acquisto di un filtro misto, efficace sia con ioni positivi che negativi. Capite bene che i filtri con resine a scambio ionico agiscono in maniera precisa su determinate particelle, ed ecco perché i produttori che implementano questi filtri nelle loro caraffe filtranti devono rilasciare un’etichetta contenente tutte le informazioni sul tipo di filtraggio, indispensabili per permettervi di acquistare la caraffa adatta a voi.

Ricapitolando, non esiste un sistema di filtrazione migliore di un altro, esiste però quello che si adatta meglio all’acqua del vostro rubinetto. In parole povere, se la vostra acqua non dispone di metalli pesanti, un filtro a carbone attivo è il più consigliato. Viceversa, se siete certi che la vostra acqua contiene tanto cloro e ferro, allora il filtro con resine a scambio ionico è sicuramente il più adatto, in quando è pensato appositamente per agire su queste sostanze.

Capienza del contenitore

Le caraffe filtranti possono avere contenitori d’acqua da un minimo di 1 litro fino a oltre 8 litri di capienza. Si potrebbe pensare che più è grande il contenitore e meglio è, ma non è questo il caso. L’acqua purificata e contenuta all’interno del recipiente, infatti, dovrebbe essere consumata entro l’arco della giornata, onde evitare che l’effetto filtrante svanisca. Questo significa che se acquistate una caraffa molto grande, riempendola fino all’ultima goccia d’acqua, e il nucleo familiare è piccolo, consumereste acqua inutilmente. Occorre dunque valutare quanta acqua siete solito bere ogni giorno e acquistare il modello con la giusta dimensione del contenitore. Vi segnaliamo poi che una caraffa compatta è molto più facile da collocare nel frigorifero, un fattore che non dovreste sottovalutare durante i mesi più caldi, quando si ha l’esigenza di bere acqua fresca.

Funzioni

Le caraffe filtranti non sono note per le loro funzioni, che sono prossime allo zero, ma i modelli più recenti e validi integrano un indicatore che segnala, tramite una spia luminosa, quando è il momento di sostituire il filtro. Il processo di verifica viene calcolato tramite un sensore integrato, che registra quante volte versate l’acqua nel contenitore e per quanto tempo versate quest’ultima dal beccuccio, facendosi un’idea approssimata di quando il filtro smette di essere efficiente. Di solito, i filtri migliori assicurano un’efficienza fino a 100 litri d’acqua.

Come fare manutenzione a una caraffa filtrante

Nonostante siano articoli molto basilari, prendersi cura della propria caraffa non può che aiutare l’efficienza del prodotto anche dopo lunghi periodi d’uso. A tal riguardo, un consiglio lo abbiamo già citato, ossia quello di non riempire totalmente il contenitore della caraffa se non si ha la certezza di bere l’acqua entro l’arco della giornata. Lasciare l’acqua purificata nel contenitore, infatti, potrebbe creare batteri dannosi per l’organismo, eliminando così l’effetto purificante avvenuto nel giorno precedente.

La parte relativa all’igiene è altrettanto importante, motivo per cui dovreste lavare spesso lo strumento affinché non si accumulino microorganismi all’interno del filtro. A differenza degli altri componenti in plastica, che potrete lavare in lavastoviglie se il produttore lo dichiara, quest’ultimo non deve essere lavato, ma semplicemente sostituito. Sarà la caraffa a indicarvi quando è il momento per farlo, a patto che il modello in vostro possesso disponga di tale funzione. Se calcoliamo un consumo medio di 3 litri d’acqua al giorno, tenendo in considerazione un filtro efficiente fino a 100 litri, la sostituzione avverrà circa una volta al mese.

Inoltre consigliamo di sostituire il filtro di una caraffa con uno originale o quanto meno con uno compatibile. I produttori più noti come Laica e Brita sono soliti vendere i filtri separatamente alle caraffe, quindi non dovreste incontrare difficoltà nel reperirli. Non è possibile utilizzare filtri di diverse tipologie, a meno che il produttore non lo indichi in modo chiaro e preciso. Se la vostra caraffa usa un filtro a carboni attivi, allora dovrete acquistare quest’ultimo.

Quali sostanze elimina la caraffa filtrante

Le caraffe filtranti rimuovono le particelle microscopiche presenti nell’acqua, riducendo la quantità di cloro e, di conseguenza, migliorando il gusto. Altri minerali e contaminanti che possono essere rimossi dall’acqua includono piombo, radio, rame, erbicidi e pesticidi.

Differenze tra acqua dolce e dura

L’acqua dura contiene un alto livello di minerali disciolti ed è ricca di calcio e magnesio, che impediscono all’acqua di scorrere facilmente dentro la bocca. L’acqua dura, inoltre, è alcalina e tende ad avere un sapore pesante, che può essere alleggerito proprio con una caraffa filtrante. Questo tipo di acqua è nota poi per rendere pelle e capelli fragili e opachi, a differenza della tipologia dolce, che è a basso contenuto di calcio e magnesio. In questo caso lo ione principale è il sodio che, unito ad altri fattori, fa sì che l’acqua dolce sia quella preferita da tante persone, motivo per cui tante famiglie decidono di acquistare una caraffa filtrante.

Le caraffe filtranti rimuovono i batteri?

Le caraffe filtranti rimuovono molti contaminanti come piombo, rame, cloro e composti organici che influenzano il gusto, ma non sono efficienti contro i batteri. A tal riguardo, l’acqua del rubinetto dovrebbe già essere trattata per uccidere i batteri, ma se siete preoccupati che non lo sia, una caraffa non vi aiuterà a tale scopo, anche per un motivo che abbiamo già descritto in questo articolo. Infatti, se lasciate l’acqua dentro la caraffa per lunghi periodi di tempo, il filtro stesso potrebbe accumulare sporcizia, causando poi la crescita di batteri.

Chi deve acquistare una caraffa filtrante?

La caraffa filtrante è uno strumento adatto per chiunque necessiti di un sistema semplice e portatile per la purificazione dell’acqua, così facile che servirà solo riempire il contenitore dedicato per far si che l’acqua si purifichi. Anche coloro che vogliono spendere poco troveranno nelle caraffe il loro prodotto ideale, dato che i prezzi si aggirano attorno ai 20/30 euro. Insomma, uno strumento la cui utilità non può essere messa in discussione oggi giorno. Tuttavia, se sapete di avere un grave problema di contaminazione nei rubinetti della vostra abitazione, le caraffe filtranti sono solo una soluzione temporanea e limitata. Nei casi più disperati, dovreste richiedere l’installazione di un sistema di filtrazione per tutta la casa, che tratti non solo l’acqua potabile, ma anche quella di balneazione e di cottura.