Carica batteria compatto, portatile, da 20 Watt per iPhone e Android

Se cercate un caricabatteria compatto, leggero, facilmente trasportabile anche in un taschino, potreste considerare l’acquisto di un Volutz Quantum. La particolarità di questo carica batterie è il design, infatti è contraddistinto da un corpo piatto con la presa elettrica che si ripiega di novanta gradi. Potrete infilarlo facilmente in una taschino.

È dotato di una porta USB-C, ed è in grado di erogare fino a 20 Watt. Questa potenza permette di abilitare la ricarica rapida su iPhone, raggiungendo il 50% di carica in 22 minuti. Ovviamente è possibile ricaricare velocemente anche altri smartphone Android compatibili.

La ricarica rapida su iPhone è disponibile dagli iPhone 8 agli iPhone 12. Anche esteticamente questo Volutz Quantum è piacevole, con una copertura in tessuto che diventa, in qualche modo, anche un complemento di arredo. Potete acquistarlo su Amazon al prezzo di circa 27€.

