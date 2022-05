Se siete alla ricerca di un notebook leggero, dalle buone prestazioni e soprattutto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo di dare uno sguardo all’ultima proposta di Amazon e alle numerose offerte disponibili fino al 22 maggio! Il portale ha infatti scontato moltissimi Chromebook con sconti fino al 38%, soluzioni ottime per chi pensa di usare il portatile in modo basilare.

I prezzi già irrisori di questi dispositivi diventano ancora più interessanti e, in alcuni casi, il portale propone una serie di modelli a prezzi mai così bassi. Un esempio è l’Acer Chromebook 315, che passa da 379,00€ a soli 239,00€, a seguito di uno sconto del 37%.

A poco più di 200 euro vi porterete a casa un ottimo notebook, con prestazioni eccellenti se paragonate alla fascia di prezzo. Nonostante la parte hardware di Acer Chromebook 315 possa sembrare poco adatta per gli standard odierni, la velocità con cui si apriranno le varie applicazioni e il modo in cui userete il multitasking sarà simile alle soluzioni dal costo più elevato. Questo notebook offrirà ciò grazie al sistema operativo Chrome OS che, in quanto a ottimizzazioni, può essere paragonato alle distribuzioni Linux.

Google, infatti, ha creato il software basandosi su una distribuzione Linux e il risultato è un sistema operativo capace di funzionare correttamente anche su soluzioni che sembrano non avere i requisiti necessari per tale scopo. Oltre alle prestazioni, Acer Chromebook 315 vi garantirà un’ottima autonomia, in grado di portarvi tranquillamente fino a sera, cosicché non dobbiate preoccuparvi di ricaricare la batteria durante la vostra tipica giornata lavorativa o di intrattenimento.

I vantaggi di Chrome OS sono numerosi e, tra i tanti, segnaliamo la possibilità di archiviare i dati in Cloud con facilità, in modo da rimanere l’archiviazione di tipo eMMC sempre libera, mantenendo così il notebook sempre scattante. Gli aggiornamenti automatici che non impattano sulle prestazioni e la protezione antivirus integrata, gestita direttamente da Google, fanno sì che Chrome OS sia la soluzione migliore per chi cerca PC portatili dal prezzo abbordabile, sicuri e con prestazioni più che valide.

