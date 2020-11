Cioccolato Venchi: 40% di sconto su idee regalo per Natale

Con il Natale che sembra ormai alle porte, ed il Black Friday che pare volerci per forza ricordare l’importanza di fare regali un po’ a tutti (sì, anche a voi stessi), moltissimi sono gli store che si stanno proponendo in rete con ricchissime tornate di offerte, molte della quali possono essere effettivamente utili a farvi confezionare i primi doni da mettere sotto l’albero.

Moltissime, dunque, sono le proposte disponibili e tra queste oggi vi segnaliamo anche la presenza di Venchi, azienda alimentare italiana con sede in provincia di Cuneo, e attiva sin dal 1878 in quel di Torino dove Silvano Venchi, fondatore della cioccolateria, creò quello che, ancora oggi, è identificato come uno dei marchi nell’eccellenza alimentare del nostro paese.

Con negozi aperti ormai in tutto il mondo, Venchi è diventato uno dei simboli dell’arte cioccolatiera nostrana, potendo contare su di una gamma immensa di prodotti straordinari: dai classici cioccolatini, alle tavolette dai gusti più esotici e ricercati, sino alle inimitabili creme spalmabili, dal sapore ricco e dalla consistenza vellutata e cremosa. Un must per qualunque amante dei dolci e, soprattutto, del buon cioccolato italiano.

Le occasioni sono numerose, e sono adatte a soddisfare qualsiasi forma di golosità: dal voluttuoso e intenso sapore del cioccolato fondente, con il suo finale amaro e appagante, all’avvolgente armonia del cioccolato al latte, sino al pregevole ed aromatico sapore del cioccolato impreziosito dal sapore delle nocciole o del pistacchio. Sullo store Venchi ce n’è davvero per ogni palato, ed ecco perché – oltre alla nostra selezione di prodotti – vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale delle offerte Venchi, così da non perdervi nessuna delle ottime promozioni in corso.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!