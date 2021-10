Combo Logitech! Mouse e tastiera in bundle a meno di 20€: che affare!

La nostra rassegna delle migliori promozioni hi-tech prosegue con una nuova ed interessante iniziativa, questa volta promossa da Amazon, che coinvolge la combo composta da un mouse e da una tastiera, perfetta per tutti coloro che desiderano acquistare due prodotti in un colpo solo per il proprio ufficio o per la propria abitazione.

Logitech Wireless Combo MK220, dunque, include una tastiera dalle ottime specifiche tecniche. Innanzitutto, può contare una dotazione standard di tasti, in modo tale da essere compatta e risparmiare molto spazio sulla scrivania. La connettività wireless a 2,4 Ghz promette affidabilità e permette di lavorare o giocare fino a 10 metri di distanza, senza ritardi o interruzioni.

Entrambi i prodotti vantano uno standard di crittografia AES a 128 bit, che permette di migliorare la protezione dei propri dati e delle informazioni. Entrando nei dettagli, questa tecnologia aiuta a protegge le informazioni crittografando i dati durante il trasferimento tra la tastiera e il ricevitore wireless (incluso in confezione).

Il mouse, invece, si presenta con funzionalità standard, infatti presenta la ruota per lo srolling della pagina e i due tasti (sinistro e destro) per la navigazione. Per quanto concerne il design, esso si presenta, per entrambi gli articoli, con una finitura elegante e minimalista, così da poter essere affiancato ad un numero infinito di prodotti hi-tech.

Originariamente venduta a 32,02€, questa combo tastiera + mouse è disponibile a “soli” 19,99€, a seguito di uno sconto del 38% che ne ha abbattuto il prezzo di vendita di ben 12,03€. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti in offerta, vi consigliamo di consultare la pagina generale degli sconti, al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte di Amazon.

