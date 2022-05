LEGO, come da tradizione in questo particolare periodo dell’anno, ha annunciato ufficialmente le ultime novità legate al “May the Fourth be with you!”, l’evento più importante e al contempo più atteso dagli appassionati di Star Wars, che sarà attivo dall’1 all’8 maggio 2022. Quest’anno, le sorprese sono innumerevoli, dato che gli interessati potranno acquistare nuovi set, con la possibilità di ottenere dei fantastici regali e di raddoppiare i punti VIP.

Chiaramente, stiamo parlando di un’iniziativa più unica che rara nel suo genere. Gli appassionati, infatti, oltre ad aggiudicarsi uno o più prodotti aggiunti di recente al catalogo, potranno ottenere dei regali fantastici, da aggiungere alla propria collezione. Tra le novità, troviamo il nuovo set del Landspeeder (75341) di Luke Skywalker, proveniente dal film Star Wars: A new hope e appartenente alla linea LEGO Star Wars Ultimate Collector Series.

Si tratta di un oggetto da collezione di inestimabile valore, che permetterà agli amanti della saga di farsi trasportare nel pianeta deserto di Tatooine. Con questo nuovo set, è necessario utilizzare delle nuove tecniche di costruzione, con elementi LEGO completamente personalizzati, per ricreare ogni minuzioso dettaglio del veicolo leggendario di Luke Skywalker. È composto da 1.890 pezzi e include anche due mini-figure di Luke Skywalker con una spada laser e C-3PO. Questo set sarà venduto al dettaglio a 199,99€, a partire da quest’oggi, 1 maggio 2022, per gli utenti VIP e dal 4 maggio per gli acquirenti standard.

Durante tutto il periodo promozionale, acquistando alcuni dei set compatibili con l’iniziativa, è possibile ottenere anche degli omaggi, vale a dire:

AT-ST (30495) con acquisti superiori a 40,00€ ;

con acquisti superiori a ; Portachiavi VIP Mandalorian con acquisti superiori a 70,00€ , solo per gli utenti LEGO VIP;

con acquisti superiori a , solo per gli utenti LEGO VIP; Lars Family Homestead Kitchen (40531) con acquisti superiori a 160,00€.

Come se non bastasse, come abbiamo specificato nel nostro articolo, in occasione dell’evento “May the Fourth be with you!”, LEGO consentirà a tutti gli utenti VIP (nuovi ed esistenti) di ottenere doppi punti sui set LEGO Star Wars selezionati, ma è necessario verificare i Termini e Condizioni. Quest’ultima iniziativa sarà valida dal primo maggio fino al prossimo 8 maggio 2022.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi caldamente di visitare la pagina dedicata alla promozione, al seguente indirizzo, dove potrete visionare tutte quelle che sono le proposte a tema Star Wars che il portale sta proponendo. Tuttavia, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e Cina. Buono shopping!

